Sanremo 2025, la collezione ufficiale del Festival è arrivata su Amazon

Il 75° Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025 con la conduzione e la direzione artistica affidate a Carlo Conti, ma nel frattempo tutta la collezione ufficiale è in vendita su Amazon.

Il colosso degli e-commerce ha appena lanciato una pagina dedicata a CD e vinili che raccoglie anche quelli che hanno fatto la storia, oltre al merchandising degli artisti in gara e diverse esclusive disponibili soltanto su Amazon.

Discografia

Per quanto riguarda i CD e i vinili c’è una sezione apposita dove è possibile smistarli attraverso alcune categorie che raccolgono ad esempio i Bestseller, le Edizioni Speciali e le Novità o li separano in base al genere musicale.

In elenco trovate anche i dischi più votati, i più desiderati, i più regalati, le nuove uscite oltre che quelli che costano meno di 5 € l’uno.

Merchandising

Come dicevamo c’è anche una vetrina dedicata alle magliette a tema, con felpe che celebrano alcuni specifici artisti o quelle che invece inneggiano al maestro Beppe Vessicchio, tra i più amati dagli italiani nelle precedenti edizioni del Festival.

Esclusive

La sezione dedicata alle esclusive di Amazon è ancora più vasta in quanto oltre ad includere la Compilation del Festival di Sanremo 2025, i CD e i vinili delle scorse edizioni, permette di sfogliare singolarmente gli Store degli artisti in gara.

Quest’anno ci saranno:

Amazon Music e Amazon music Unlimited

Infine nella pagina Amazon Sanremo 2025 trovate il link per ascoltare tutte le playlist dedicate al Festival, dai REDISCOVER degli ospiti e degli artisti in gara quest’anno ai grandi classici da riscoprire in attesa che inizi la kermesse.

Potete accedere anche gratuitamente a tutte le canzoni di Sanremo e ai Podcast senza pubblicità iscrivendovi ad Amazon Music Unlimited: il primo mese è gratuito e poi si passa a 10,90 € al mese.