MacBook Air OLED si farà aspettare ma c’è una buona notizia

La transizione dei computer Apple alla tecnologia OLED ha ancora tanta strada da fare: l‘intera offerta sarà convertita alla tecnologia che garantisce una resa cromatica superiore a quella degli LCD, non prima del 2029, MacBook Air OLED inclusi.

Dei piani di Apple in questo ambito parla il sempre ben informato The Elec, un giornale on line coreano che attinge a fonti vicine a Samsung, storico fornitore Apple di display e in particolare di schermi di qualità, migliorati con tecnologie di nuova generazione.

Secondo quanto The Elec avrebbe appreso, gli impianti Samsung da cui dovrebbero uscire gli OLED di nuova generazione saranno pronti entro metà di quest’anno. A quel punto l’azienda asiatica sarebbe pronta ad iniziare a produrre i primi campioni di OLED che una volta assestati nel rendimento e nella qualità diventeranno prodotti commerciali. Il primo cliente sarà proprio Apple per i MacBook Pro di cui si parla da anni.

Saranno i MacBook Pro del 2026, dunque, quelli totalmente rinnovati anche nel design, ad avere gli schermi di nuova generazione di Samsung. Si tratterebbe di OLED ibridi (substrato di vetro + incapsulamento a film sottile), già visti negli iPad Pro.

Cattive notizie, invece, per chi vorrebbe un MacBook Air con Oled: la linea di questi computer non avrà questo tipo di schermo che dopo il 2029. Si tratta di un ritardo considerevole rispetto alle previsioni che hanno fissato prima al 2024 e poi al 2027 i primi Air con OLED.

Per chiudere il profondo gap che intercorrerà tra oggi e il 2029, ad essere ottimisti, Apple sta destinando risorse di ricerca e sviluppo ad un MacBook Air con uno schermo LCD che sostituirà il transistor a pellicola sottile (TFT) con uno in silicio amorfo (a-Si) e uno in ossido. I TFT in ossido hanno una mobilità elettronica più rapida rispetto ai TFT in a-Si.

I pannelli LCD a transistor a pellicola sottile di ossido riducono i consumi e sono più veloci nel refresh quindi permettono uno scorrimento delle immagini più fluido. Danno anche una miglior luminosità e immagini più uniformi nei colori e più nitide.

Lo sviluppo del MacBook Air OLED è stato interrotto, mentre quello del MacBook Air LCD con schermo in ossido è iniziato alla fine dell’anno scorso. I primi Air con questo schermo potrebbero quindi arrivare forse già nel 2026.