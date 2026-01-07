CES 2026: Satechi CubeDock Thunderbolt 5, un Mac mini che non è un Mac

Satechi ha presentato al CES 2026 il nuovo CubeDock Thunderbolt 5, una docking station compatta che sembra uscita direttamente dalla linea desktop Apple. Il riferimento al Mac mini è evidente nelle forme, nelle dimensioni e nella finitura in alluminio color argento.

Il CubeDock misura circa 12,7 x 12,7 centimetri per 5 centimetri di altezza ed è pensato per stare sulla scrivania senza dare l’idea di un accessorio parte integrante della postazione.

Sul frontale trovano posto il pulsante di accensione con LED integrato, il jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C da 10 Gbps con uscita fino a 30 W, una USB-A da 10 Gbps e gli slot SD e microSD.

Sul retro la dotazione si fa più sostanziosa, con una porta Ethernet 2,5 Gb, tre porte Thunderbolt 5 downstream, una USB-C e una USB-A da 10 Gbps, oltre alla porta Thunderbolt 5 upstream per il collegamento al Mac o al MacBook. Da qui passano anche fino a 140 W di alimentazione verso il computer, mentre il dock è alimentato tramite connettore barrel a 21 volt.

Slot NVMe integrato e supporto ai monitor di nuova generazione

Uno degli elementi che distingue il CubeDock da molte altre docking station Thunderbolt 5 è la presenza di uno slot NVMe interno. L’accesso avviene dal fondo del dispositivo e consente di installare SSD fino a 8 TB, con velocità dichiarate che arrivano a 6.000 MB/s. All’interno è presente anche un sistema di raffreddamento attivo, supportato dalle griglie laterali pensate per migliorare il flusso d’aria.

Dal punto di vista video, il CubeDock è compatibile sia con Mac sia con PC Windows. In ambiente Windows può gestire fino a tre monitor 4K in contemporanea, mentre su Mac supporta due display 6K a 60 Hz. Accanto al dock, Satechi ha presentato anche il Thunderbolt 5 Pro Cable, con connettori in alluminio rinforzato e rivestimento intrecciato, capace di arrivare a 240 W di power delivery e a 120 Gbps di trasferimento dati in modalità unidirezionale.

Il Satechi CubeDock Thunderbolt 5 è già disponibile in preordine a 399,99 dollari, con spedizioni previste nel primo trimestre del 2026. Un prezzo elevato, ma coerente con un prodotto che punta su prestazioni, integrazione e un’estetica molto allineata all’ecosistema Apple.

Un cavo Thunderbolt Pro

Satechi propone come complemento naturale del CubeDock un nuovo cavo Thunderbolt ad alte prestazioni, il Thunderbolt 5 Pro Cable.

Il cavo utilizza connettori in alluminio rinforzato e una guaina intrecciata, ed è progettato per sostenere lo standard Thunderbolt 5. Supporta fino a 120 Gbps di trasferimento dati in modalità unidirezionale, 80 Gbps bidirezionali e una power delivery fino a 240 W, rendendolo adatto non solo a dock e monitor di nuova generazione, ma anche a workstation portatili particolarmente esigenti.

Il prezzo del cavo è di 40 dollari

