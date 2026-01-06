Apple testa migliorie agli aggiornamenti sicurezza in background di iPhone, iPad e Mac

Apple sta testando migliorie per la sicurezza in background, novità implementata a partire da iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 che permette di offrire versioni di sicurezza leggere per componenti come il browser Safari, l’insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole e continue tra un aggiornamento software e l’altro.

Gli sviluppatori e i beta tester che stanno usando le beta di iOS 26.3, iPadOS 26.3 o ‌macOS Tahoe‌ 26.3 possono installare il nuovo “Background Security Improvement update” andando in Impostazioni > Privacy e sicurezza da qui scorrere fino alla sezione “Sicurezza”, selezionare “Miglioramenti di sicurezza in background” e scegliere “Installa”.

Questo sistema dovrebbe sostituire i precedenti interventi di sicurezza rapidi nei sistemi operativi, con miglioramenti alla sicurezza tra un aggiornamento software e l’altro, ad esempio, offrendo miglioramenti al browser web Safari, allo stack del framework WebKit e ad altre librerie di sistema importanti.

A cosa servono gli interventi di sicurezza rapidi?

Gli interventi di sicurezza rapidi consentono di distribuire in modo veloce miglioramenti alla sicurezza continui e regolari. Apple ha spiegato in precedenza che questi update richiedono un livello minimo di batteria molto più basso rispetto a quello richiesto per installare un aggiornamento software.

Apple spiega che “in rari casi” di problemi di compatibilità, i miglioramenti di sicurezza in background possono essere temporaneamente rimossi e quindi migliorati in un successivo aggiornamento software.

Per tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza informatica è possibile consultare la sezione dedicata di Macitynet.