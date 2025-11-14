Satechi OntheGo 7-in-1, mini hub magnetico per collegare tutto quel che vi serve

Il MagSafe reinterpretato per sfruttare la potenza e la flessibilità della porta USB-C di iPhone. È OntheGo Multiport Adapter 7-in-1, un hub magnetico lanciato da Satechi che si attacca all’iPhone o al laptop e aggiunge in un colpo solo tutte le porte che servono quando si lavora in movimento.

Grande quanto una saponetta da hotel, più leggero di un mazzo di carte è piccolo a sufficienza per stare applicato dietro all’iPhone e accompagnare chi lavora o crea contenuti anche in mobilità. Ma Satechi include un anello adesivo 3M che consente di fissare l’hub a laptop, tablet e qualsiasi superficie liscia.

Sette porte essenziali sempre con voi

Nonostante le dimensioni ridotte, il nuovo OntheGo 7-in-1 offre una dotazione completa per una postazione di lavoro portatile:

HDMI 4K a 60 Hz

Due USB-A 5 Gbps

Lettori SD e microSD fino a 2 TB

Gigabit Ethernet

USB-C Power Delivery fino a 100 W pass-through

Satechi dichiara compatibilità ottimizzata con iPhone 15, iPhone 16 e iPhone 17 Pro, oltre che con iPad, Mac, PC Windows, dispositivi Android e sistemi ChromeOS. La versatilità è il punto forte: si può scaricare rapidamente una scheda SD, collegare un monitor per una presentazione o configurare tastiera, mouse ed Ethernet per una postazione stabile anche fuori casa.

Un accessorio per chi lavora ovunque

Il design riprende lo stile tipico del brand: finitura scura in metallo, linee morbide e materiali che si integrano perfettamente con l’estetica Apple. La ricarica pass-through da 100 W mantiene operativi MacBook e tablet potenti anche quando tutte le porte sono occupate, richiedendo però un alimentatore esterno non incluso.

Questo nuovo hub entra a far parte dell’ecosistema OntheGo, dedicato a professionisti che si spostano spesso ma non vogliono rinunciare alle funzioni di una workstation completa. Come ricorda il co-fondatore e presidente Brock Guclu, l’idea è offrire “la libertà di lavorare e restare connessi ovunque la vita vi porti”.

Prezzo e disponibilità

SATECHI OntheGo Hub USB-C 7-in-1 è già acquistabile su Amazon. Il prezzo è di 59,99 euro spedizione inclusa. La consegna è prevista per inizio dicembre.