Arriva un nuovo firmware per gli Airpods. A poca distanza dall’annucio che iOS 26.2 in arrivo a dicembre e ora in beta, supporterà la tradizione dal vivo, Apple ha distribuito un aggiornamento dedicato ai modelli più recenti della famiglia degli auricolari.

Al momento non è chiaro lo scopo per il quale è stato distribuito un aggiornamento. Al momento si può ipotizzare che abbia a che fare proprio con traduzione dal vivo (anche se precedente versione di firmware permetteva già al traduttore di operarere) o a qualche cosa che ha a che fare nella relazione tra gli auricolari, il Mac, l’iPhone o l’iPad.

I firmware hanno numero differenti a seconda degli Airpods. 8B25 per gli AirPods Pro 3, mentre AirPods Pro 2 e AirPods 4 ricevono la build 8B21. Da notare che invece la precedente release pubblica era la 8A358, comune a tutti e tre.

Come installare il nuovo firmware

Apple continua a gestire gli aggiornamenti degli AirPods tramite installazione automatica. Per favorire il download della nuova versione, come spieghiamo qui, è necessario che:

Gli AirPods si trovino vicino a un iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi.

Siano riposti nella custodia con il coperchio chiuso.

La custodia sia collegata a una fonte di alimentazione.

Dopo circa mezz’ora si può aprire la custodia per ristabilire la connessione e verificare la versione tramite il percorso Impostazioni > Generali > Info > AirPods.

L’arrivo di questo firmware si inserisce nel percorso di sviluppo di iOS 26.2, un aggiornamento introdurrà alcune piccole novità, tra cui la citata “Traduzione dal vivo”

La distribuzione delle nuove build sembra dunque preparare proprio a questa integrazione, garantendo che AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 siano già configurati per sfruttare al meglio la funzione non appena il sistema operativo verrà rilasciato al pubblico.