Cercare tra le schede di Safari: con iPhone e iPad basta una parola

Mai più schede Safari perse su iPhone e iPad. Grazie ad una nuova funzione presente fin da iOS 10, il browser mobile di Apple permette di cercare tra le schede inserendo una parola chiave.

Questa opzione è costantemente visibile su iPad mentre può essere attivata su iPhone ruotando il display in modalità orizzontale. In questa posizione, infatti, anche sullo smartphone compare la barra di ricerca grazie alla quale è possibile digitare una parola per mostrare soltanto le schede Safari corrispondenti.

Nell’esempio che vi proponiamo nella galleria in calce all’articolo, digitando semplicemente “Appl” il sistema riconosce le due schede relative al sito ufficiale e alla pagina dei brevetti Apple su Macitynet tra 5 schede aperte.

Allo stesso modo, digitando macitynet.it il sistema ci mostrerà soltanto le quattro schede Safari riconducibili al sito web in questione, eliminando dalla vista – ma senza chiuderle – tutte le altre.

Ricordiamo che a partire da iOS 10, Safari dispone anche di una funzione che permette di chiudere tutte le schede aperte in un colpo solo.

