Huawei presenta la soluzione per migliorare l’esperienza dell’e-commerce in live streaming

Nelle ore scorse, durante il Huawei Developer Webinar, il colosso ha presentato la propria proposta per supportare al meglio l’esperienza di e-commerce in live streaming. Si tratta di uno dei palcoscenici in più rapida evoluzione nel mondo tecnologico, che continua a crescere in maniera sostanziale: le vendite globali sono passate da 2,39 trilioni di dollari nel 2018 a 3,46 trilioni di dollari nel 2019, con sempre più rivenditori e consumatori che utilizzano servizi di streaming online per vendere e acquistare prodotti. Huawei prevede che il live streaming e-commerce rappresenterà una sempre maggiore fetta del mercato. Ecco le nuove soluzioni proposte dal colosso.

Huawei ha presentato una soluzione pensata per offrire agli sviluppatori maggiori opportunità nel settore dell’e-commerce e per consentire ai retailer di offrire una migliore esperienza di live streaming rendendola più semplice, veloce e coinvolgente. Ecco le parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CGB Italia:

Ribadiamo il nostro impegno per mettere le nostre più avanzate tecnologie a servizio di tutti, dai consumatori alle aziende o imprese che possono trarne benefici per i loro business. In Huawei stiamo lavorando senza sosta per costruire un ecosistema di prodotti e servizi sempre più ricco la cui forza passa soprattutto dal lavoro sinergico e dallo scambio mutuale con tutti i nostri partner

L’e-commerce in live streaming ha un tasso di conversione molto più alto rispetto al tradizionale e-commerce, ed è più efficace per incentivare gli acquisti e la fidelizzazione. Ovviamente, la crescita in questa direzione è stata favorita dalla pandemia che ha costretto i consumatori a cambiare i comportamenti d’acquisto per rispettare le restrizioni e le misure di lockdown.

Ed allora, il kit di virtualizzazione per dispositivi di Huawei permette di passare facilmente da una telecamera all’altra, con un semplice clic sul telefono dell’host della Live. In questo modo l’host può far visualizzare durante la diretta i prodotti da diverse angolazioni, coinvolgendo ancora di più il pubblico.

La soluzione proposta da Huawei per migliorare l’esperienza dell’e-commerce in live streaming integra anche il framework HMS HiAI, consentendo di impostare diversi set per le vendite. Grazie alle funzionalità AR di Huawei integrate nel live streaming, è possibile mostrare i prodotti in modo completamente diverso, ad esempio mostrando la struttura interna di uno smartphone ed esaltandone il design. A completare la nuova proposta di Huawei anche le funzionalità 5G e Wi-Fi per ridurre la latenza e aumentare la velocità di download per garantire un’esperienza più affidabile e veloce.

L’evento dimostra l’impegno di Huawei nella creazione di un ecosistema che consenta agli sviluppatori di sbloccare nuove opportunità e permetta ai consumatori e agli utenti di AppGallery di accedere e vivere esperienze più innovative.

