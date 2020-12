Sconti da record per Beats: Solo 3 Wireless a 129,99 euro, Powerbeats Pro a 189,99 €

Se volete delle eccellenti cuffie con tutte le tecnologie degli AirPods le Cuffie Beats Solo3 sono ad un prezzo incredibile: 129,99 Euro. Contemporaneamente gli auricolari PowerBeats Pro scendono al prezzo del Black Friday: 189,99 euro

Le Beats Solo3 Wireless sono classiche cuffie da casa (o da passeggio per i più “alla moda”) sovraurali, capaci di offrire ben 40 ore di autonomia con una sola carica.

Sono progettate per un abbinamento perfetto con liPhone e per l’utilizzo quotidiano, per musica e chiamate, grazie a due microfoni beamforming per una conversazione di qualità. Con la funZione Fast Fuel bastano 5 minuti di ricarica per ottenere fino a 3 ore di autonomia. Utilizzano lo stesso chip W1 degli AirPods e vengono abbinati in maniera trasparente con gli iPhone (anche se funzionano perfettamente anche con dispositivi Android). Anche la batteria viene misurata con un apposito widget se i ha un iPhone.

Anche gli auricolari PowerBeats Pro sono basati su di un chip di AirPods, ma sull’ultimo H1. Nella nostra recensione spieghiamo perché, soprattutto a questo prezzo, vale la pena comprare questi auricolari, una versione sportiva e migliorata degli AirPods, per fattore di forma, qualità del suono e durata della batteria. Hanno controlli fisici mediante tasti sui due auricolari, sono perfettamente stabili nelle orecchie, a prova di sudore, offrono una elevata qualità del suono e hanno una autonomia quasi infinita: circa 10 ore. Le potete indossare senza problemi anche durante un viaggio in treno o per strada perché nonostante siano, appunto, pensate per lo sport non sono troppo vistose.

In passato questi prodotti sono già stati state scontati, ma il prezzo speciale che raggiungono oggi le Cuffie Beats Solo3 a 129,99 euro è il più basso mai visto. I Powerbeats Pro sono pure molto convenienti. In una occasione in passato sono scesi sotto questo prezzo, ma 189,99 euro (per quasi tutti i colori) è il prezzo del Black FridaySconti