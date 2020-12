Xiaomi Mi Band 5 a 22,91 euro grazie a un codice sconto su eBay

Il prezzo è quello di un sito di importazione cinese, eppure lo acquistate questa volta su eBay con spedizioni veloci prima di Natale. La Xiaomi Mi Band 5 si acquista a 22,91 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Non ha bisogno di presentazioni, trattandosi della regina delle smartband fitness economiche. Il display è più grande delle passate edizioni, grazie ai suoi 1,2 pollici. Cambia anche il sistema di ricarica, adesso magnetica, e che non impone di rimuovere l’intero display dal cinturino. Finalmente! Mi Band 5 incorpora anche il modulo NFC, che potrebbe dunque abilitare i pagamenti in mobilità. Tra le altre funzioni, quella che permette di utilizzare la telecamera dello smartphone da remoto, oltre a offrire il supporto per tracciare ben 11 modalità sportive.

Come già accennato, Xiaomi Mi Band 5 modifica rispetto al passato anche l’interfaccia di ricarica, che adesso si trova sotto il sensore di frequenza cardiaca con un design a due pin di contatto design: non solo ricaricare sarà più facile e veloce, ma più comodo, senza dover rimuovere l’intero quadrante.

Tra le altre novità, Xiaomi Mi Band 5 incorpora adesso un sensore più avanzato per il tracciamento del battito cardiaco, che dovrebbe assicurare una maggiore precisione, molto alta già nel precedente modello.

Xiaomi Mi Band 5 ha un listino di circa 40 euro, ma su eBay al momento si acquista a 22,91 euro, se si clicca a questo indirizzo e si aggiunge il codice sconto PITMIXMAS2020 nel carrello. Si tratta di uno dei prezzi più bassi sul web.

Per altre offerte cn lo stesso codice sconto, non vi resta che cliccare qui.