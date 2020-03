Sconti fino al 56% sui monitor LG per gaming, casa e ufficio

Se passate tante ore al computer allora avrete certamente bisogno di un buon monitor e questa è l’occasione giusta per comprarne uno: su Amazon sono infatti in offerta diverse soluzioni di LG a partire da 349,99 euro.

I monitor che potete acquistare sono tutti diversi uno dall’altro, perciò si possono adattare sia all’ambiente di lavoro (in base anche allo spazio che si ha a disposizione) sia al tipo di utilizzo che se ne intende fare, risultando particolarmente pratici sia per lavorare che per giocare o rilassarsi in scrivania.

Il suggerimento di acquistarne uno vale anche per chi possiede soltanto un computer portatile: se le ore di utilizzo sono diverse e continuative un monitor fisso oltre ad offrire più spazio di lavoro aiuta a mantenere una postura corretta, sforzando così al minimo schiena, cervicale ed occhi. In fin dei conti basta poi affiancarlo ad una tastiera e un mouse (o trackpad) esterni e i benefici si noteranno fin dalle prime ore.

Di seguito trovate elencati i monitor in offerta con il relativo link per visionare la scheda tecnica ed eventualmente procedere poi con l’acquisto.

LG 32GK850F UltraGear Monitor Gaming 32″ Quad HD VA HDR 400, 2560 x 1440, Radeon FreeSync 2 144 Hz, 2x HDMI, 1x Display Port, 3x USB 3.0, Uscita Audio, Multitasking, Stand Pivot In offerta a € 399,99 – sconto 56%

LG 32UK550 Monitor 32″ 4K Ultra HD HDR, 3840×2160, 4ms, Speaker Integrati 10 W, Radeon FreeSync, Multitasking, Display Port, HDMI, Regolabile in Altezza In offerta a € 349,99 – sconto 31%

LG 32UL750 Monitor 32″ Ultra HD 4K LED VA HDR 600, 3840 x 2160, 4ms, Radeon FreeSync 60Hz, Speaker Stereo, 1x USB-C, 1x Display Port, 2x HDMI, 2x USB 3.0, Uscita Audio, Altezza Regolabile In offerta a € 549,99 – sconto 31%

LG 34GK950F-B UltraGear Monitor Gaming 21:9 Curvo, 34″ Quad HD Nano IPS HDR 400, 3440 x 1440, Radeon FreeSync2 144 Hz, 1 ms MBR, 2x HDMI, Display Port 1.4, 3x USB 3.0, Multitasking In offerta a € 979,99 – sconto

LG 34GK950G UltraGear Monitor Gaming 34″, Curvo, 21:9 UltraWide LED Nano IPS, Quad HD 3440 x 1440, nVIDIA G-Sync 120 Hz, 5 ms, Sphere Lighting, Multitasking, Regolazione Altezza In offerta a € 799,99 – sconto

LG 34WL85C Monitor 34″ Quad HD Curvo UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 3440 x 1440, Speaker Stereo, 1x Display Port, 2x HDMI, 2x USB 3.0, Uscita Audio, Multitasking, Altezza Regolabile, Nero In offerta a € 649,99 – sconto 19%

LG 49SM8600PLA.AEU Smart Tv WebOS 4.5, 3 Sided Cinema Screen, Piattaforma (OS), da 49 Pollici, 4K In offerta a € 679,00 – sconto

LG 49WL95C Monitor 49″ Curvo UltraWide 5K 32:9 LED IPS HDR 10, 5120 x 1440, Speaker Stereo, 1x USB-C, 1x Display Port, 2x HDMI, 4x USB 3.0, Uscita Audio, Multitasking, Altezza Regolabile In offerta a € 1.299,99 – sconto 28%

LG 55SK8500 Smart TV Super UHD con HDR, Nano Cell Display, AI ThinQ, Audio Dolby Atmos In offerta a € 699,00 – sconto

LG Gram Laptop 14Z990 Notebook, Display 14″ Full HD IPS, Processore Intel i5-8265U, RAM 8 GB DDR4, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD 620, HD Audio con DTS Headphone-X, Windows 10 Home (64bit), Argento In offerta a € 899,00 – sconto 5%

LG Gram Laptop 15Z990 Notebook, Display 15.6″ Full HD IPS, Processore i5-8265U, RAM 8 GB DDR4, SSD 512 GB, Grafica UHD 620, HD Audio con DTS Headphone-X, Windows 10 Home (64bit), Argento In offerta a € 1.049,00 – sconto 5%

LG OLED55B7V 55″ 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Silver,White LED TV – LED TVs (139.7 cm (55″), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 pixels, OLED, Flat, 3840 x 2160) In offerta a € 1.149,00 – sconto

