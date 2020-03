Tutte le informazioni su Coronavirus nell’app AllertaLOM di Regione Lombardia

Per essere aggiornati sull’epidemia di Coronavirus la Regione Lombardia ha messo a disposizione l’app AllertaLOM, disponibile per iPhone e iPad e per Android. AllertaLOM è uno strumento già disponibile da molto tempo, che è stato utilizzato per le allerte della Protezione Civile, ma che ora serve in modo particolare per ricevere informazioni sul Coronavirus.

Per utilizzare AllertaLOM basta scaricare l’app e attivare le notifiche per ricevere direttamente sul proprio smartphone informazioni e comunicazioni importanti. Coloro che possiedono già la appa AllertaLOM possono scaricare l’aggiornamento per poter usufruire delle nuove funzionalità.

In questo momento è possibile attivare le notifiche che riguardano il Coronavirus in modo da essere aggiornati costantemente sulla situazione e sui provvedimenti. Attraverso un link diretto si può quindi accedere alle informazioni ufficiali diffuse dalla Regione Lombardia.

Oltre alle comunicazioni sul Coronavirus, AllertaLom viene utilizzato per notificare alla popolazione rischi naturali prevedibili di tipo idrogeologico, idraulico, temporali forti, vento forte, neve, valanghe e incendi boschivi. Per i cittadini le allerte sono uno strumento utile per sapere quando adottare misure di auto-protezione, seguendo le indicazioni dell’Autorità locale di Protezione Civile.

Attraverso AllertaLOM è possibile restare sempre aggiornati sulle allerte della Protezione Civile in Lombardia, monitorare la situazione sui Comuni preferiti o su tutta la Regione, seguire l’evoluzione dei livelli di allerta su una mappa, ricevere notifiche all’emissione di allerte nei Comuni preferiti sui rischi, scaricare e consultare i documenti di allerta.

L’app allertaLOM di Regione Lombardia si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, oppure su Google Play Store per Android. Tutte le novità e gli aggiornamenti che riguardano le applicazioni per iPhone si possono trovare a partire da questa pagina.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.