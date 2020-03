iPhone SE 2 (iPhone 9) è nella fase finale di verifica per la produzione

Sentiamo parlare di un nuovo smartphone economico di Apple ormai da diversi mesi, incluso un identikit completo e dettagliato su specifiche, funzioni e anche di design che sono rimasti costanti in una lunga serie di report: ora sembra che ci siamo quasi perché iPhone 9 è in produzione o lo sarà a breve.

L’ultima anticipazione al riguardo arriva dalla Cina, via Taiwan, riferendo che iPhone SE 2 indicato anche come iPhone 9 è nella fase finale di verifica per la produzione. Si tratta di uno degli ultimissimi passaggi di esame e controllo prima di procedere con la produzione industriale. Le operazioni sarebbero in corso in uno stabilimento di assemblaggio di Zhengzhou in Cina, indicazione che fa immediatamente pensare alla mega città fabbrica di Foxconn, tra le più moderne e grandi al mondo per l’assemblaggio di smartphone, e in particolare degli iPhone per conto di Apple.

Insomma tutti i dettagli sembrano corrispondere con indizi e tempistiche emersi finora, è consigliabile però un po’ di cautela perché l’anticipazione arriva da DigiTimes, testata non sempre affidabile sui piani di Apple. In aggiunta occorre tenere presente che il rallentamento dell’economia e delle attività produttive per coronavirus potrebbe costringere Cupertino a posticipare lancio e commercializzazione.

Fino a pochi giorni fa alcuni prevedevano un keynote Apple il 31 marzo per la presentazione di questo terminale e di diverse altre novità Apple. Ma con la diffusione del virus su scala globale, e un lungo elenco costantemente in crescita di eventi e conferenze cancellate, già probabilmente Cupertino opterà per una presentazione a porte chiuse, magari tramite rilascio di un comunicato stampa e interviste singole con un numero ristretto di giornalisti.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.