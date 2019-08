Sconti “segreti” Amazon su iPhone XS e iPhone XR: ribassi fino al 22%

Dopo settimane di assenza, sul Amazon tornano gli sconti nel carrello sugli iPhone. Ribassi molti importanti che vi troverete direttamente al momento del check out quando andrete a finalizzare l’acquisto e che vi permettono di comprare un iPhone XS o un iPhone XR a prezzi davvero allettanti. Qualche esempio?

Stiamo parlando, ovviamente, di iPhone che hanno un anno di vita e che probabilmente saranno affiancati (o sostituiti) da nuovi modelli. Ma lo sconto (che veleggia intorno al 18% ma per qualche modello supera il 20%) e il prezzo sono decisamente allettanti, visto che al di là di quello che Apple presenterà il 10 settembre, si tratta di dispositivi che resteranno molto moderni e avranno una vita operativa ancora lunghissima.

Come accennato lo sconto non si nota immediatamente nel prezzo “facciale” che Amazon vi propone. Per avere il ribasso dovrete aggiungere il dispositivo al carrello che automaticamente vi aggiungerà il ribasso.