Schermo di Apple Watch Series 2 e Series 3 con crepa? Apple lo sostituisce gratis

Apple ha attivato un programma di riparazione per risolvere quello che viene indicato come un “rarissimo” problema di rottura dello schermo riportato da alcuni utenti di Apple Watch Series 2 o Series 3.

Una crepa, spiega Apple, può iniziare a essere visibile su uno dei lati e continuare a espandersi oltre, come mostrato nell’immagine che riportiamo qui in basso.

La Mela non indica le cause alla base del problema, ma alcuni utenti hanno riferito in passato casi di rottura del display simili all’immagine alla quale fa riferimento Apple, rotture che si sarebbero verificate in alcuni casi senza forti traumi dello smartwatch che avrebbero potuto comprometterne la solidità.

Apple o i centri di assistenza autorizzati da Apple sostituiranno gratuitamente gli schermi delle unità Apple Watch ammissibili che mostrano questo tipo di crepe. I modelli ammessi al programma di riparazione gratuito, sono quelli qui sotto elencati e includono: Apple Watch Series 2, Apple Watch Nike+ Series 2 , Apple Watch Series 3 con GPS, Apple Watch Series 3 con GPS + Cellular, Apple Watch Nike+ Series 3 con GPS e Apple Watch Nike+ Series 3 GPS + Cellular, nelle varianti da 38mm e 42mm.

Questo programma di riparazione gratuito è il primo ufficiale che riguarda gli Apple Watch Series 2 e Series 3. Lo scorso anno i centri di assistenza avevano ricevuto disposizioni di riparare atuitamente gli Apple Watch Series 2 che non si accendono o che mostrano una batteria gonfia.