Sconto a 126 € per Hard Disk esterno SanDisk ultra veloce: 850 MB/s

Se vi serve un Hard Disk esterno veloce ed economico, oggi c’è un’occasione importante su Amazon: l’SSD Esterno Sandisk Extreme 900 a solo 126 euro nel taglio da 480GB.

Stiamo parlando di un disco con prestazioni elevate. SanDisk parla di una velocità di lettura fino a 9 volte superiore ad un HDD standard e con velocità di lettura e scrittura fino a 850MB/s, ideale per archiviare foto e video in formato Ultra HD 4K.

Il design in alluminio, il profilo gommato protettivo per una maggiore resistenza alle cadute, la resistenza a temperature estreme si uniscono ad un cavo USB 3.1 Type-C per una maggiore flessibilità e i cavi sono inclusi.

Questo disco, perfetto per i Mac, costa intorno ai 150 euro. Oggi è in sconto a 126,92 euro