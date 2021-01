Il valore di Apple aumenterà fino a 3.000 miliardi di dollari

Gene Munster prevede che la quotazione in borsa delle azioni Apple e il valore complessivo della multinazionale di Cupertino continueranno a crescere nel 2021, fino a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 3000 miliardi di dollari. La previsione può sembrare azzardata, ma l’impressionante crescita registrata da Apple nel 2020, con un balzo della quotazione AAPL dell’80% circa durante il 2020, lascia prevedere che anche questo traguardo sia alla portata di Cupertino.

Non solo: Gene Munster è una analista storico di Apple e, anche se in passato non ha avuto molto successo nel prevedere novità e prodotti in arrivo, a gennaio dello scorso anno ha previsto correttamente che Apple avrebbe raggiunto un valore di 2.000 miliardi di dollari. Traguardo effettivamente raggiunto e superato nel mese di agosto 2020.

Gene Munster formula la sua previsione a partire dal rapporto tra la quotazione di borsa delle azioni AAPL e l’utile per azione. Secondo Munster, che segue la multinazionale di Cupertino da ben oltre un decennio, prima come analista di Piper Jaffray e poi per la società Loup Ventures di cui è cofondatore, diversi fattori contribuiranno alla crescita di Apple fino a raggiungere il valore di 3.000 miliardi di dollari entro il 2022.

Attualmente Munster indica domanda e vendite degli iPhone 12 sopra ogni previsione, anche per la spinta dovuta al passaggio al 5G. A questo si aggiungono vendite sostenute di Mac e iPad che proseguiranno anche nei prossimi mesi perché le persone ne acquisteranno sempre più per lavoro e scuola a distanza.

In questo scenario è previsto in aumento anche il fatturato dei servizi Apple, con Munster che ancora una volta indica la possibilità per Apple di trasformare anche i suoi dispositivi hardware in servizi, proponendoli in abbonamento agli utenti, come segnala CNBC. Infine l’analista indica un’altra possibilità di crescita per Apple nell’auto elettrica di cui si sente parlare da anni, che era ormai considerato un progetto ridimensionato, ma che nelle scorse settimane è tornato a dominare le anticipazioni, con il possibile arrivo indicato per il 2024 o 2025. In questo articolo abbiamo indicato le novità più importanti attese da Apple quest’anno.

Per tutte queste ragioni Munster ritiene che nel 2021 Apple crescerà molto più delle altre società FAANG, sigla che deriva dalle iniziali di Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, fino a raggiungere il valore di mercato di 3.000 miliardi di dollari. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.