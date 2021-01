TIM problemi per internet e telefonia segnalati da numerosi utenti in Italia

La giornata di lunedì 4 gennaio è iniziata con diversi problemi sulla rete TIM segnalati da numerosi utenti in Italia, sia per il collegamento Internet che per la telefonia fissa. Le segnalazioni sono iniziate a partire tra le 3 e le 4 del mattino, come dimostrano i grafici che riportiamo in questo articolo.

I problemi sulla rete TIM riguardano principalmente il collegamento Internet e la telefonia fissa, in percentuale decisamente inferiore invece per la telefonia mobile. Il 50% delle segnalazioni riguarda problemi per Internet su collegamento fisso e il 46% per la telefonia fissa, mentre invece solo il 3% delle segnalazioni riguarda la telefonia mobile.

Nel momento in cui scriviamo risulta impossibile accedere all’assistenza dell’operatore via telefono e Internet. Vani i tentativi di molti di contattare il 187 così come di segnalare problemi tramite la funzione dedicata del sito web dell’operatore. Numerosi utenti segnalano l’impossibilità di accedere a Internet con migliaia di messaggi sui principali canali social.

La regione più colpita sembra essere la Lombardia, ma le segnalazioni di problemi sulla rete TIM abbondano anche a Torino, Genova, in Toscana, a Roma, Napoli e diversi altri comuni. In questo articolo riportiamo da DownDetector la mappa delle segnalazioni.

Nel momento in cui scriviamo non sono note le ragioni del disservizio, ma la quantità di segnalazioni e l’estensione geografica fanno pensare a un problema grave ed esteso in buona parte del Paese. Un disservizio che sta sollevando critiche e commenti negativi da parte di migliaia di utenti che contano sulla connessione Internet fissa per lavorare da casa in periodo di lockdown e restrizioni alla mobilità per la pandemia. Torneremo sull’argomento non appena ci saranno novità o dichiarazioni da parte dell’operatore.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di TIM sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie che parlano di Internet si parte da qui.