Aattatore universale da viaggio, con due porte USB-C: solo 10,99 €

Su Amazon trovate in offerta Adattatore Universale da Viaggio Decqle, pensato per chi viaggia in più Paesi con dispositivi elettronici al seguito. Il costo è di 10,99€ invece di 19,99€, un prezz grazie al quale ottenere un dispositivo anche con presa USb-C ad alte prestazoni.

Compatibilità globale e doppia USB-C

L’adattatore universale Decqle supporta spine di tipo USA, UK, EU e AUS, rendendolo compatibile con prese elettriche di oltre 150 Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Australia e Giappone.

Dispone come detto, di due porte USB-C con Power Delivery fino a 20W e una porta USB-A aggiuntiva, permettendo di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, tra cui smartphone, tablet, action cam e auricolari. La presa AC supporta dispositivi con potenza fino a 2000W, come rasoi elettrici o piccoli elettrodomestici.

Sicurezza integrata e materiali ignifughi

Il corpo dell’adattatore è realizzato in materiale ignifugo certificato UL94 V-0, con sistema di sicurezza integrato che previene cortocircuiti e surriscaldamento. I contatti metallici sono protetti da otturatori interni, utili a evitare l’inserimento accidentale di oggetti estranei. Inoltre, il fusibile integrato da 10A è sostituibile, un dettaglio spesso trascurato nei modelli economici. Tutti gli standard di sicurezza elettrica sono conformi alle normative internazionali.

Formato compatto per viaggi frequenti

Con dimensioni contenute e un peso ridotto, l’adattatore Decqle trova facilmente posto nel bagaglio a mano. Il design modulare a scorrimento consente di selezionare rapidamente lo standard di spina necessario, senza parti mobili esterne che possano staccarsi. È una soluzione pensata per chi viaggia frequentemente per lavoro o vacanza e vuole ridurre al minimo l’ingombro dei caricabatterie.

L’Adattatore Universale da Viaggio Decqle è disponibile ora su Amazon a 10,99€ invece di 19,99€.

