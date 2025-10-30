Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Finanza e Mercato » Tim Cook: «Avremo il Natale migliore di tutti i tempi»
Finanza e MercatoVoci dalla Rete

Tim Cook: «Avremo il Natale migliore di tutti i tempi»

Di Fabrizio Frattini
Perplessi su Apple Vision Pro? Non sottovalutate mai Tim Cook

Apple si prepara a chiudere il 2025 con un nuovo record, spinta dalla domanda eccezionale per la linea iPhone 17 e da un quarto trimestre fiscale che ha superato le attese. Dopo aver registrato ricavi per 102,47 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,85 dollari, il gruppo di Cupertino guarda con molto ottimismo al trimestre in corso, che coincide con la stagione natalizia, e che secondo le parole di Tim Cook “sarà il migliore di sempre nella storia della società”.

Un trimestre record all’orizzonte

Cook – Intervistato da CNBC subito dopo la presentazione dei risultati – prevede una crescita dei ricavi compresa tra il 10% e il 12% su base annua. Si tratterebbe di un’accelerazione fenomenale rispetto all’andamento medio degli ultimi anni e porterebbe le entrate a circa 138 miliardi di dollari, ben oltre le stime di Wall Street, che si fermavano a 132 miliardi.

“Ci aspettiamo che le vendite di iPhone crescano a doppia cifra anno su anno”, ha spiegato Cook. “La risposta dei clienti alla nuova gamma è stata eccezionale, fuori scala. Stiamo vedendo più traffico nei negozi, maggiore entusiasmo e un’accoglienza positiva in tutto il mondo.”

iPhone 17 protagonista assoluto

Al centro del successo c’è la nuova famiglia iPhone 17, lanciata a settembre e già diventata il perno della crescita di Apple. Secondo quanto riportato da CNBC, i modelli Pro e Pro Max hanno registrato una domanda superiore alle aspettative, tanto che alcuni modelli risultano ancora in carenza di scorte in diversi mercati chiave.

Il design rinnovato, le fotocamere aggiornate e il chip A18 Pro con funzioni di intelligenza artificiale integrata hanno spinto un’ondata di sostituzioni che sta incidendo visibilmente sulle proiezioni del trimestre natalizio.

Recensione iPhone 17 Pro - macitynet.it
Ecco la custodia calzata al telefono

Come abbiamo riportato altrove, nel trimestre chiuso il 27 settembre, i ricavi da iPhone sono cresciuti del 6% anno su anno, raggiungendo 49,03 miliardi di dollari, ma Cook ha precisato che il dato risente del fatto che il nuovo modello è rimasto in vendita solo per una settimana.

L’impatto pieno del ciclo iPhone 17 si vedrà, dunque, proprio nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Gli altri segmenti e il contributo dei Servizi

Accanto all’iPhone, il comparto Servizi continua a consolidarsi come secondo pilastro della redditività di Cupertino. Nel trimestre appena chiuso i ricavi sono saliti a 28,75 miliardi di dollari (+15%), mentre per il periodo in corso si prevede una crescita a doppia cifra sostenuta da iCloud, App Store, Apple Music e AppleCare. Cook ha descritto l’andamento come “una corsa perfetta in tutti i componenti della divisione”.

La Cina tornerà a crescere

Cook ha aggiunto che Apple non ha modificato i prezzi dei propri dispositivi nonostante i dazi dell’amministrazione Trump, preferendo “assorbire i costi nel margine lordo”. Quest’ultimo si è attestato al 47,2%, sopra le stime di LSEG (46,4%) e vicino ai livelli record per la società.

Nonostante la lieve flessione in Cina (-4% a 14,5 miliardi), il CEO si è detto fiducioso in una ripresa nel trimestre in corso, trainata proprio dall’accoglienza positiva dell’iPhone 17 in Asia. “Ci aspettiamo che la Cina torni a crescere nel trimestre di dicembre”, ha commentato Cook.

Il mercato ha reagito positivamente: il titolo AAPL è salito di oltre il 4,5% nelle contrattazioni after-hours, sostenuto da previsioni definite dagli analisti come “il più forte outlook da due anni a questa parte”.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Sbrigatevi, Apple Watch Ultra 2 a solo 599 euro

Apple Watch Ultra 2 torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: 599 euro. Ma c'è un solo pezzo dispomnibile
Articolo precedente
Eufy sconta robot e telecamere anche in kit per Halloween

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.