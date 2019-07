Sconto Amazon: iPhone XR 64GB a 705€, iPhone XR 128 GB a 759€

Questa sera su Amazon non c’è solo “ciccia” per chi vuole comprarsi un iPhone XS, ma anche per chi punta al non meno iconico iPhone XR. Infatti il rivenditore on line ha rifornito adeguatamente i suoi magazzini, da qualche giorno piuttosto sguarniti dal punto di vista della Mela, mettendo in vendita a prezzi davvero convenienti sia il modello da 64 GB che il modello da 128 GB. I colori in offerta sono selezionati, ma se trovate quello giusto siamo di fronte ad una offerta da non perdere e solo di qualche euro sopra il prezzo minimo mai visto per questi modelli.

Ecco di seguito gli iPhone XR a prezzi più convenienti

Al momento in diversi casi tra quelli citati qui sopra, si tratta dei prezzi migliori che abbiamo mai visto su Amazon. Si tratta anche dei prezzi in assoluto più convenienti che potrete avere da un rivenditore autorizzato Apple che, per giunta, offre tutte le garanzie di Amazon. Su eBay si possono trovare iPhone XR con un prezzo comparabile, qualche volta leggermente più convenienti, ma i venditori spesso (ma non sempre…) anche se seri e affidabili non possono competere con Amazon per nessuno dei due aspetti poco più sopra. Offrono infatti cellulari di importazione e la restituzione e le garanzie sono ben lungi da quelle che è in grado di offrire Amazon.

Se vi interessa, vi raccomandiamo di acquistare subito. Alcuni colori sono in fase di esaurimento.

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.