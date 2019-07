Occhiali AR di Apple, lo sviluppo del progetto potrebbe essere sospeso

Lo sviluppo del progetto di Apple degli occhiali a realtà aumentata è stato sospeso. A riferirlo è stata la pubblicazione taiwanese DigiTimes, riportando soltanto l’ultima voce relativa agli occhiali a realtà aumentata marchiati mela morsicata. Una voce che, però, se fosse confermata, annuncerebbe la sospensione se non la fine del progetto.

Diverse fonti hanno in passato affermato che Apple prevede di rilasciare occhiali per la realtà aumentata nel 2020, tra cui gli analisti Ming-Chi Kuo, Mark German di Bloomberg e Cnet. Non sono stati resi pubblici dettagli su questo rumors relativo alla sospensione del progetto.

Si sente parlare di un visore Apple per realtà aumentata e virtuale da diversi anni. Secondo le anticipazioni più affidabili, questa tecnologia avrebbe dovuto essere trasformata da Cupertino in un prodotto commerciale: l’analista finanziario Ming Chi Kuo ha previsto alcuni mesi fa che la produzione avrebbe dovuto incominciare alla fine di quest’anno per essere venduto nel 2020. Secondo le fonti di Bloomberg avrebbe sfruttato un chip dedicato progettato da Apple e funzionerà grazie a un nuovo sistema operativo sviluppato ad hoc, indicato con il nome in codice rOS, dalle iniziali di Reality Operating System. Quello che è certo è che studi e progettazione per un visore Apple per realtà aumentata e virtuale erano in corso a Cupertino almeno fin dal 2010, anno in cui è apparso il primo brevetto registrato.

Se, come indicato dalla pubblicazione DigiTimes, lo sviluppo per un visore Apple per la realtà aumentata e virtuale è stato sospeso, potrebbero emergere nuovi dettagli e report nei prossimi mesi.

Le voci sui visori Apple per la realtà aumentata e virtuale erano così insistenti negli ultimi mesi che la società di ricerca Digi-Capital e Augmented World Expo (AWE), in un report di maggio 2019 ha collocato al terzo posto i potenziali smart glass di Apple, subito dopo nomi noti come Microsoft HoloLens e Magic Leap, avanti persino ai Google Smart Glass destinati all’ambito enterprise.