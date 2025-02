PowerBank Anker veloce 30W, ricarica con tutto senza cavi, Apple Watch incluso

Pubblicità

Vi abbiamo già presentato più volte l’eccellente Anker MagGo, una powerbank che ha tra le sue prerogative quella di eliminare ogni cavo sia in fase di carica che di ricarica grazie ad un connettore integrato. Ma oggi vi segnaliamo anche l’offerta sconto sulla ancora più interessante versione per chi ha un Apple Watch.

Questa powerbank mantiene tutte le caratteristiche di quella che vi abbiamo già presentato quindi

Cavo integrato per carica e ricarica

Porta USb-C aggiuntiva

Capacità di 10mila mAh

Carica veloce della powerbank grazie ad ingresso fino a 30W (ripristino dell’energia in 1,5 ore)

Uscita fino a 30W (sufficienti per un iPad e persino per un MacBook Air)

Oltre a questo la Powerbank MagGo integra, come accennato anche una piastra di ricarica per Apple Watch. Si tratta di un connettore magnetico certificato, che è anche estraibile e snodato, che, oltre al resto, offre la massima potenza possibile agli ultimi Apple Watch, dalla versione 7 in su: con questi modelli si arriva al 0 al 50% in soli 36 minuti.

In pratica con questa batteria

con iPhone 15 e iPhone 16 e iPad non vi serve nessun cavo, di nessun tipo (serve però un cavo USB-C su Lightning se avete iPhone più vecchi)

Ricaricate i dispositivi e caricate la batteria col cavo integrato

Non vi serve il caricabatterie di Apple watch

Ricaricate tutto, powerbank stessa inclusa, alla massima velocità possible

Con 10mila mAh ricaricate un paio di volte qualunque iPhone

Grazie a tutto questo la Anker MagGo è la batteria perfetta per un viaggio di un paio di giorni, senza cavi e caricabatterie nella borsa. Riduce il disordine e la complicazione e vi permette di viaggiare più leggeri.

La batteria Anker MagGo Powerbank inizialmente costava 80€. Oggi la pagate solo 59,99 €