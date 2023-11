Black Friday, in sconto di 200€ il MacBook Pro 14″ con processore M3 Pro

In questi ultimi giorni di Black Friday arrivano anche i primi sconti Amazon sui nuovi MacBook Pro 14″ con processore M3. Ad essere ribassato, in particolare, è il MacBook Pro 14″ con processore Pro che comprate in sconto di 200 euro: 2399€ invece di 2599€

Per la precisione quello che trovate ad un prezzo che per ora non abbiamo mai visto da nessun’altra parte è il modello con CPU 11 core, GPU 14 core, 18GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione che è già un modello relativamente avanzato rispetto alla versione con il solo M3.

Di queste macchine abbiamo detto ampiamente quando sono stati lanciati nel corso dell’evento Scary Fast. Di fatto sono identici ai MacBook Pro 14″ di precedente generazione, processore M3 a parte.

Tra le caratteristiche

CPU 8 core, GPU 10 core con processore M3

Fino a 18 ore di batterie

display Liquid Retina XDR da 14,2″ a più di 1000 nit in HDR spettacolari, fino a 600 nit in contenuti SDR

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array di qualità professionale, sistema a sei altoparlanti con audio spaziale

Porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per le tue connessioni

Compatibile con connessione fino a due monitor esterni

Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID

In passato abbiamo visto scontato (su eBay) la versione con processore M3 sostituisce di fatto il MacBook Pro 13″ con processore M2 che ha sostituito. In questo caso, come detto, si sale di potenza e di target.

