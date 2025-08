La nuova Anker Nano Power Bank Magsafe è spessa meno di un cm già in sconto a 44,99

Su Amazon trovate in offerta Anker Nano Power Bank (certificato Qi2), pensato per la ricarica rapida e sicura degli smartphone compatibili. Il costo è di 44,99€, grazie ad un codice che permette di avere la più moderna delle PowerBank Anker, segnata da design ultra-sottile da 0,86 cm e ricarica rapida da 15W MagSafe.

La più sottile di tutte

Anker Nano Power Bank (MagGo, 5K) si distingue per lo spessore estremamente ridotto di appena 0,86 cm, uno dei più bassi attualmente disponibili tra le batterie compatibili con ricarica magnetica Qi2.

Questa caratteristica lo rende particolarmente comodo da usare in mobilità: può essere tenuto in tasca insieme allo smartphone o utilizzato durante l’uso del telefono senza aggiungere ingombro.

Si tratta inoltre dell’ultimo modello lanciato da Anker nella sua linea di power bank compatti, sviluppato per offrire il massimo della portabilità senza rinunciare alla potenza di ricarica.

Maggiore sicurezza termica e ricarica veloce USB-C

Tra i punti di forza ci sono anche la gestione termica avanzata e il supporto alla ricarica rapida da 20W via USB-C. Grazie alla combinazione di raffreddamento al grafene, doppi sensori NTC e algoritmi intelligenti, il dispositivo mantiene la temperatura operativa al di sotto dei 40°C (circa 8°C in meno rispetto alla media del settore).

Il corpo compatto racchiude una batteria da oltre 5.000 mAh, in grado di garantire quasio una ricarica completa alla maggior parte degli smartphone in circolazione. La compatibilità con lo standard Qi2 MagSafe assicura una ricarica magnetica stabile e veloce, senza necessità di cavi.

Velocità di ricarica e compatibilità MagSafe

La ricarica rapida magnetica arriva fino a 15W, pienamente compatibile con i dispositivi Apple dotati di MagSafe. Nei test interni Anker, iPhone 16 Pro è stato ricaricato dallo 0% al 25% in circa 42 minuti, un tempo molto competitivo per un power bank wireless. La presenza della porta USB-C con output fino a 20W permette di ricaricare anche altri dispositivi non-MagSafe in modo efficiente.

Il prezzo di listino di Anker Nano Power Bank (MagGo, 5K) è di 49,99€, ma applicando il codice 0USEBI5F in fase di acquisto si ottiene uno sconto immediato del 10% che la porta a 44,99€. Il prezzo scontato si applica direttamente nel carrello inserendo il codice promozionale.

