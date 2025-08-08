Facebook Twitter Youtube

Nessun abbonamento, Microsoft Office 2021 per sempre a soli 31 €

Microsoft Office 2021 per Mac a soli 49,99 €

Se volete installare la suite di Office sul vostro Mac senza però dover sottoscrivere un abbonamento, l’offerta attualmente in corso su Godeal24 può fare al caso vostro: lia licenza a vita di Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac vi costa solo 49,99 € (invece di 249 €), pagate una volta sola e la usate per sempre.

Questa versione di Office include Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. È completamente ottimizzata per macOS ed è progettata per funzionare nativamente sia sui Mac con processori Intel che su quelli con chip Apple Silicon. È un’ottima scelta per chi preferisce un software installato sul computer rispetto alle piattaforme basate solo su cloud, o per chi ha bisogno dell’accesso offline per lavoro, studio o altre attività professionali.

Una volta installata, la licenza consente l’uso su un solo Mac e resta di proprietà dell’utente per sempre. È una versione standalone, quindi non è necessario un abbonamento a Microsoft 365 per accedere alle varie funzionalità disponibili o agli aggiornamenti inclusi nell’edizione 2021. La suite supporta l’attivazione una tantum e offre svariati strumenti.

Per scrivere relazioni, analizzare fogli di calcolo o gestire la posta elettronica, questa offerta rappresenta un investimento a lungo termine per professionisti, studenti e piccoli imprenditori che utilizzano dispositivi Apple.

Anche gli utenti Windows comunque possono approfittare della promozione: la licenza a vita di Microsoft Office Professional 2021 per Windows infatti è disponibile a soli 31,25 €.

Le migliori offerte su MS Office!

Licenze Windows originali a partire da 6€!

Ottenete il vostro bundle conveniente con il 62% di sconto (codice coupon: MAC62)

Fino al 50% di sconto su altre versioni di Windows e Office! (codice coupon: MAC50)

Più strumenti per Mac al miglior prezzo!

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata
✅ Licenze Microsoft 100% originali
✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot
✅ Assistenza clienti 24/7
Per contattare Godeal24: [email protected]

