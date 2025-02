Anker P40i, gli auricolari da 60 ore di autonomia e che ti reggono il telefono a 45,99 euro

Gli auricolari perfetti per una serie TV o per una call li trovate su Amazon, sono i Soundcore by Anker P40i e costano appena 45,99 €. Questi che abbiamo trovato in offerta sono accessori davvero interessanti che hanno tutto quel che serve a cominciare da un sistema antirumore di ottima qualità. Riducono i suoni ambientali e consentono un ascolto senza disturbo, perfetti per un viaggio in treno o in autobus. Un altro punto di forza è la durata della batteria che arriva fino a 12 ore con una singola carica. La custodia ha una riserva di energia da vendere e grazie ad essa arriverete a ben 60 ore. Per dare un'idea si parla di più di otto ore al giorno per sette giorni filati. Ma con un ascolto normale possiamo pensare anche ad un paio di settimane senza ricaricare (anche in wireless) la custodia. La custodia dei Soundcore by Anker P40i , ha anche un'altra peculiarità: funziona da supporto per il telefono. In pratica potrete usare, come abbiamo detto in apertura, questi auricolari per ascoltare musica ma anche per vedere una serie oppure per una videochiamata. Danno il loro contributo i trasduttori da 11mm e i sei microfoni che garantiscono sempre un suono perfetto in ogni situazione. Glia auricolari Soundcore by Anker P40i costerebbero 69,99 €, ma oggi li pagate 45,99 €

