Apple pensa alla robotica in casa

La robotica è ormai una delle priorità di tutte le big tech. Tra queste anche Apple sta potenziando le assunzioni nei suoi team di ricerca e ingegneria robotica per accelerare lo sviluppo di dispositivi per la casa.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, attualmente l’azienda è nelle prime fasi di realizzazione di un robot da tavolo, mentre guarda con ambizione a un futuro modello umanoide che, al momento, solo Tesla e poche altre concorrenti, hanno già mostrato.

La ricerca per Apple sarebbe guidata da due divisioni interne: il gruppo di ingegneria hardware di Home Labs e il team per progetti speciali di intelligenza artificiale diretto da Kevin Lynch, entrambi nati dall’ex unità per auto a guida autonoma, dismessa lo scorso febbraio.

Nelle ultime settimane, Apple ha pubblicato numerosi annunci per assumere specialisti in robotica, offrendo l’opportunità di lavorare con un team ristretto di ingegneri e scienziati d’eccellenza per portare nuove esperienze nei prodotti Apple.

Il mese scorso, un team di ricercatori ha pubblicato un articolo scientifico e un video che mostrano un prototipo di robot a forma di lampada con movimenti realistici, in grado di interagire con l’utente rispondendo a domande sul meteo, illuminando la scena per effettuare foto con iPhone, oltre a essere in grado di ricordare di bere acqua e perfino ballare a ritmo di musica.

Gurman ha, inoltre segnalato lo sviluppo di un robot da tavolo dotato di uno schermo simile a un iPad integrato in un arto robotico. Previsto per il lancio entro il 2027, questo dispositivo sarà controllato principalmente tramite Siri e Apple Intelligence e sarà in grado di rispondere a comandi vocali come “guardami” durante le videochiamate FaceTime.

Gurman ritiene che il nuovo dispositivo sarà simile a un HomePod ma con schermo, configurandosi come una versione di fascia alta dell’ipotetico smart home hub di Apple, atteso per quest’anno.

