Dyson Car+Boat è l’aspirapolvere portatile più potente di sempre

Pubblicità

Dyson ha svelato Car+Boat, il nuovo aspirapolvere portatile, che la società insignisce del titolo di “più potente mai realizzato”. Progettato per eliminare sporco, peli, polvere e altro ancora, Car+Boat si propone come un compagno non solo per la pulizia della casa, ma anche per auto, barche e spazi particolarmente difficili da raggiungere, fini alle aree più frequentate dagli animali domestici.

Il dispositivo è alimentato da un motore che raggiunge i 110.000 giri al minuto, garantendo una elevata potenza di aspirazione e permettendo, grazie a una batteria con autonomia di 50 minuti, di rimuovere anche lo sporco più ostinato.

A completare l’offerta, il sistema di filtrazione avanzato, completamente sigillato, cattura il 99,99% delle particelle a partire da 0,3 micron, trattenendo polvere, ma anche allergeni e batteri e contribuendo a creare ambienti più salubri, eliminando le particelle nocive che potrebbero scatenare allergie, come acari e forfora.

Il design di Car+Boat è certamente compatto e leggero, prevede il posizionamento del motore e della batteria attorno all’impugnatura per garantire equilibrio e facilità d’uso.

In confezione, oltre all’aspirapolvere, sono presenti anche diversi accessori, tra cui una mini spazzola motorizzata per peli e sporco più ostinato, un accessorio multifunzione con ampio beccuccio per passare agevolmente da una superficie all’altra e un accessorio per le fessure.

Il dispositivo, spiega la società, vuole adattarsi a uno stile di vita moderno, offrendo una soluzione di pulizia pratica, silenziosa e versatile, ideale sia per il salotto che per le avventure in viaggio o in mare.

Dyson Car+Boat sarà disponibile in Italia a partire da lunedì 17 febbraio 2025, al prezzo di 279,00€, esclusivamente attraverso il negozio online Dyson e punti vendita Dyson Demo Store.

A fine 2024 Dyson ha svelato la lampada Solarcycle Morph per professionisti. Tutti gli articoli che parlano di Dyson sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.