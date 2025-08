Powerbank Baseus Energeek da 145W, perfetta per tutto a solo 51,28 euro

Amazon sconta oggi Baseus EnerGeek Powerbank 145W 20800mAh, un accessorio pensato per la ricarica rapida di più dispositivi contemporaneamente. Il prezzo passa da 89,99€ a 51,28€ su Amazon, dandoci modo di comprarre una della batterie migliori nel rapporto tra prezzo e prestazioni.

Ricarica veloce a 145W con tecnologia PD 3.0

Baseus EnerGeek Powerbank 145W utilizza la tecnologia PD 3.0 per garantire una ricarica rapida e stabile. La porta USB-C principale raggiunge 100W, ideale per portatili come MacBook Pro, mentre la seconda USB-C offre 45W, utile per tablet e smartphone. In totale può erogare fino a 145W distribuiti tra i due dispositivi.

Con un ingresso da 65W, il powerbank si ricarica completamente in circa 2 ore. Un MacBook Pro da 14″ può arrivare al 55% in soli 30 minuti di collegamento.

Capacità elevata e compatibilità con dispositivi vari

Grazie a una batteria da 20800 mAh, questa unità è in grado di ricaricare più volte diversi dispositivi: un iPhone 16 Pro fino a 3,4 volte, un iPad Pro da 11,5” fino a 1,5 volte, oppure un MacBook Air 2023 da 14″ (M3 Pro) per un ciclo completo. Supporta anche dispositivi come Steam Deck o console portatili. Offre circa 73 Whr ed è approvato TSA per il trasporto a mano, può essere portato senza problemi nei viaggi aerei, offrendo energia anche lontano da prese di corrente.

Fino a 4 dispositivi insieme e display digitale

Baseus EnerGeek dispone di quattro porte totali: due USB-C e due USB-A. In modalità a porta singola, le USB-C erogano fino a 100W, le USB-A fino a 33W. Questo consente di caricare contemporaneamente un laptop, uno smartphone, un tablet e un accessorio.

Il display digitale integrato mostra in tempo reale il livello della batteria, la potenza in ingresso/uscita, il tempo rimanente e lo stato della ricarica, fornendo un controllo completo sulle operazioni in corso.

Il prezzo attuale su Amazon è di 51,28€ invece di 89,99€, con uno sconto del 43%.

