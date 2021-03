Belkin Connect, sconto sul superhub che fa anche da supporto al Mac: 99,99€

Di hub che sfruttando la porta USB-C del Mac possono moltiplicare le porte ce ne sono molti, ma uno dei migliori, il Belkin Connect è oggi in sconto su Amazon: solo 99,99 euro invece che 130.

Questo accessorio è un “11 in uno” che ha una funzione principale: quella di riportare una serie di porte multimediali ed Ethernet rimosse dai laptop Apple e PC consentendo di connettere monitor, schede SD, chiavette USB e altro ancora, tramite un’unica porta USB-C. Più che un hub si tratta di una vera docking station capace di offrire fino a 5 Gbps di larghezza di banda tra i dispositivi connessi e il laptop, supportando anche risoluzioni ad alta definizione fino a 4K tramite le porte video HDMI, DisplayPort e VGA. Infine, grazie alla porta Gigabit Ethernet, consente di bypassare la connessione Wi-Fi con una più stabile e sicura connessione cablata.

In sintesi grazie a Belkin Connect avrete disposizione: 1 porta HDMI, 1 porta DP, 1 porta VGA, 3 porte USB-A, 1 porta Gigabit Ethernet, uno slot per schede SD e MicroSD, 1 porta audio da 3.5 mm e 1 porta USB-C PD. L’alimentazione passante fino a 100 W (meno 15 W per il funzionamento del dock stesso) elimina la necessità di dover scegliere tra le porte di espansione e quelle di alimentazione.

Molto interessante anche la forma: può essere usata anche come supporto per il laptop, per creare una workstation all’avanguardia, lasciando libero maggior spazio sulla scrivania. Inoltre, tutte le porte sono situate sul retro, per offrire un facile accesso e uso.

Questo “dock-hub” evoluto costerebbe 130 euro, ma su Amazon oggi è stato scontato a 99,99 euro. È il prezzo più basso che abbiamo visto.

