eero Secure: arriva in Italia la sicurezza extra del Wi-Fi mesh Amazon

eero, la startup californiana acquistata a inizio 2019 da Amazon, offre router mesh dal design e dalle funzionalità interessanti. I prodotti in questione sono da tempo disponibili anche in Italia (qui la recensione del sistema Wi-Fi mesh con tre nodi per abitazioni o uffici fino a 460 mq) e sta per arrivare anche nel nostro Paese il pacchetto di funzioni extra denominato eero Secure, funzionalità avanzate specifiche per la sicurezza in precedenza disponibili solo negli Stati Uniti d’America e in Canada.

ero Secure e Secure+ sono funzioni in abbonamento che consentono di ottenere un ulteriore livello di sicurezza per la rete. il pacchetto “Secure” offre: protezione avanzata contro le minacce online per tutti i dispositivi sulla rete, blocco annunci per rimuovere gli annunci pubblicitari da siti Web e applicazioni, SafeSearch per avere la certezza che i risultati di ricerca di Google siano appropriati, filtro dei contenuti per impostare filtri specifici in ogni profilo per diversi tipi di contenuto e Supporto VIP che dà priorità quando si ha bisogno di contattare l’assistenza; “Secure+” offre tutte le funzionalità precedente più: gli account per le app di sicurezza (gestione password) con 1Password, Encrypt.me (VPN) e scansione antimalware con Malwarebytes.

Negli USA gli utenti interessati ad aggiungere un abbonamento eero Secure al proprio account, possono optare per un piano mensile a 2,99$ al mese o un abbonamento annuale con uno sconto di due mesi per un totale di 29,99 $. Per eero Secure +, è possibile optare per un piano mensile a 9,99$ al mese o un abbonamento di un anno con uno sconto di due mesi per un totale di 99$.

I prezzi in Italia non sono ancora noti ma la app di gestione annuncia, probabilmente in anticipo sui comunicati ufficiali, la disponibilità dei servizi nel nostro paese.

Nel momento in cui scriviamo il kit con i tre nodi costa 259 euro; i nodi sono acquistabili anche singolarmente a 99 euro, configurabili come unica rete interconnessa o come reti distinte, ovviamente perdendo in questo caso il vantaggio del sistema mesh.