UGREEN 75W retrattile, il caricatore auto compatto e potente ora in sconto a 20,72€

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un caricatore da auto USB-C potente, compatto e soprattutto ordinato, vale la pena dare un’occhiata al nuovo UGREEN 75W Retrattile, disponibile ora su Amazon in sconto con coupon del 20%, solo 20,79 €.

Questo accessorio si distingue da tanti concorrenti per un dettaglio non da poco: il cavo USB-C integrato è retrattile. In pratica si allunga fino a 75 cm solo quando serve e si ritrae automaticamente quando non è in uso, eliminando il classico effetto spaghetti nella zona accendisigari.

Ma non è solo questione di estetica o ordine: la potenza complessiva arriva fino a 75W, distribuita su tre porte (1 USB-C retrattile, 1 USB-C aggiuntiva e 1 USB-A). L’ USB-C principale è in grado di erogare fino a 60W, più che sufficienti per ricaricare un MacBook Air anche durante la guida.

Specifiche principali:

75W totali con supporto a PD 3.0, QC 3.0, PPS, SCP, AFC

Cavo USB-C retrattile da 60W integrato (lunghezza max 75 cm)

Altre due porte per ricaricare più dispositivi insieme

Design compatto, corpo in ABS resistente e LED per la notte

Compatibile con iPhone, iPad, MacBook, Samsung Galaxy, Pixel, console portatili e molto altro

Il caricatore è ideale per chi viaggia spesso e ha bisogno di ricariche rapide e sicure per smartphone, tablet e anche computer portatili. Il tutto senza dover combattere con grovigli di cavi o adattatori aggiuntivi.

Questo accessorio costerebbe 26 euro ma oggi lo pagate solo 20,70 euro grazie ad un coupon del 20%.