Comprate il cavo definitivo a 17,97€ grazie ad un coupon

C’è un cavo USB-C definitivo, quello che “compro questo e dormo sonni tranquilli”? Forse no. Ma questo messo in sconto oggi da Deko si avvicina moltissimo: è velocissimo, porta fino a 240W, presenta chiaramente le sue specifiche e serve praticamente per tutto: smartphone e computer. Infine costa pochissimo per le sue qualità: 17,97€ grazie ad un coupon sconto,

L’aspetto più importante per chi legge, probabilmente, è la velocità di trasmissione dati. Si tratta di un Thunderbolt 4 (o USB-4). Questo significa che è in grado di gestire un flusso dati fino a 40 Gbps, il massimo possibile per un Mac o per tutte le macchine con porte USB-4. Con queste specifiche è anche in grado di supportare la porta USB-C degli iPhone 15 Pro alle loro massime prestazioni che sono 10 Gbps.

È importante notare che la velocità di trasmissione dati di questo cavo è stampigliata sul connettore. Questo, come già nel caso del cavo Elgato di cui abbiamo scritto qualche settimana fa, è fondamentale perché evita ogni confusione e superare l’intricata decodifica delle specifiche e alle denominazioni del consorzio USB.

Altro aspetto importante di questo cavo è la capacità di supportare alimentazione fino a 240W. Si tratta della massima potenza oggi consentita da un cavo USB-C. In termini pratici non esiste al momento nessun dispositivo che non possa essere alimentato dal cavo Deko. Per fare un esempio, il MacBook Pro M3 riceve al massimo 140W.

Con esso possiamo ovviamente ricaricare qualunque altro computer, smartphone, accessorio USB-C. È infatti compatibile con quelli che assorbono: 140W, 100W, 80W, 67W, 65W, 60W, 40W, 30W, 20W.

Questo cavo lungo un metro ha tutte le certificazioni necessarie (CE, FCC, RoHS, WEEE. USB Thunderbolt 4) ed è costruito per durare. Ha connettori in alluminio con guaina finale in silicone e il rivestimento è in maglia anti intreccio.

Per renderci conto del risparmio, un cavo di questo tipo comprato da Apple costa 79 euro. Qui lo pagate 17,97 euro. Per avere questo prezzo cliccate il coupon da 2 euro che trovate nella pagina Amazon.