Come scaricare tutte le foto e video su iCloud in una volta sola

Ci sono diversi modi per scaricare tutte le foto e i video su iCloud; in questo articolo abbiamo pensato di indicarvi quello più semplice e “sempreverde”.

Probabilmente avete deciso di iniziare la lettura di questo articolo perché state passando ad Android e non sapete come fare per portarvi dietro tutti i vostri ricordi. Oppure perché siete persone prudenti (e fate bene!) e volete trasferirne una copia su un disco esterno. O magari lo spazio cloud sta per terminare e volete liberarlo senza perdere nulla.

Quale che sia la ragione, tenete presente che per Apple la sottoscrizione di un abbonamento iCloud+ è l’opzione più desiderata (sono soldi in più che entrano nelle sue tasche) perciò per convincervi a pagare piuttosto che scappare adotta una serie di misure irritanti e disincentivanti alla fuga, come ad esempio il limite di download di 1.000 immagini alla volta sul web o l’impossibilità di selezionare tutto in una volta nell’app Foto di iPhone.

Ma voi ormai vi siete intestarditi e avete deciso di continuare a investire i vostri risparmi per altro; siamo d’accordo con voi. Che fare quindi? ve lo spieghiamo qui sotto.

Chiedete ad Apple l’archivio completo

Come dicevamo potreste scaricare foto e video nell’app e poi esportarle; copiare la libreria dal Mac su un disco esterno; trasferirle su Google Foto.

Tutto possibilissimo, senza dubbio; ma c’è un modo ancora più semplice, sicuramente non il più veloce, che tuttavia richiede il minimo sforzo. D’altronde il tempo è denaro: perché perderlo dietro centinaia di migliaia di foto e video da cliccare spulciare scaricare e poi trasferire?

Chiedete ad Apple di fornire i dati di archivio del vostro account spuntando la sola voce inerente alle Foto di iCloud. Se la libreria è particolarmente grande potreste dover attendere anche una settimana, ma a quel punto avrete il pacchetto pronto per essere archiviato altrove.

Come fare

Seguite i passaggi elencati qui sotto per inoltrare la vostra richiesta:

andate su privacy.apple.com e inserite l’indirizzo email e la password del vostro account Apple negli appositi spazi; se è attiva l’ autenticazione a due fattori , inserite il codice a 6 cifre che avete ricevuto sugli altri dispositivi collegati;

e inserite l’indirizzo e la del vostro account Apple negli appositi spazi; cliccate sul collegamento denominato Richiedi una copia dei tuoi dati ;

; dall’elenco di opzioni selezionabili, spuntate soltanto la casella alla voce Foto di iCloud ;

; impostate la dimensione massima per i pacchetti che Apple andrà a creare;

massima per i pacchetti che Apple andrà a creare; cliccate su Completa la richiesta.

Ecco fatto, ora come dicevamo non vi resta che attendere. Apple si occuperà di archiviare tutte le foto e i video in pacchetti compressi da 1/2/5/10/25 GB e, quando saranno pronti, vi invierà i link per scaricarli direttamente sulla vostra mail.

Se ad esempio avete una libreria di 18-20 GB e avete selezionato la divisione in pacchetti da 5 GB, riceverete i link per scaricare quattro zip. Vi consigliamo di selezionare archivi di questa capacità o superiore soltanto se avete una buona connessione, altrimenti lasciate pure l’opzione predefinita di 1 GB.

Dopo averli scaricati tutti non dovete far altro che decomprimerli e tenerli da parte su Mac o trasferirli direttamente su un disco esterno.

Cos’è iCloud

Se non sapete cos’è e come funziona iCloud, abbiamo scritto una lunga guida che affronta una per una tutte le sue sfaccettature.

Se invece vi interesserebbe esportare la rubrica dei contatti, vi abbiamo già spiegato come salvarla in un file.

