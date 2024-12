A metà prezzo l’elegante caricabatterie veloce e da viaggio Belkin per Apple Watch

Pubblicità

Se volete ricaricare Apple Watch con un supporto che affiancandosi al cavo in dotazione, andate su Amazon dove comprate quello da viaggio di Belkin in forte sconto: 29,99 €

Questo supporto è compatibile con tutti gli Apple Watch attualmente esistenti e non richiede il cavo “a pastiglia” originale di Apple. Quando vorrete metterlo in funzione dovrete solo mettere al suo posto Apple Watch e sarà pronto per funzionare.

È compatto e pieghevole, così occupa poco spazio in tasca o in valigia e lo potete usare sia a casa che in ufficio oppure in vacanza. Grazie alla struttura inclinabile potete usarlo con qualsiasi cinturino, anche quelli a bracciale, e si può sollevare per abilitare la modalità notte ed usarlo come una sveglia. Importante anche il design, perfetto anche per un regalo nella sua linearità e semplicità.

Una particolarità è che questo caricabatterie funziona con cavo USB-C che è incluso. Se usato con un appropriato caricabatterie questo accessorio permette la ricarica veloce di Apple Watch da Apple Watch 7 in su.

Il caricabatterie da viaggio di Belkin costerebbe 70 € ma oggi lo comprate a 29,99 €.