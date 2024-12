Da gennaio gli influencer potranno aprire partita IVA con codice ATECO dedicato

Pubblicità

L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

Che cos’è un codice ATECO?

L’ATECO (sigla che sta per “Attività Economiche”) è la classificazione adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di “un’articolata operazione di revisione” effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

Nuova classificazione

La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

Per quanto riguarda attività che finroa non avevano una un’identificazione precisa all’interno dei codici ATECO, sono ora disponibili i codici:

73.11.01 : Ideazione di campagne pubblicitarie (creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione; creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d’esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera; ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi);

Non si tratta di veri e propri riferimenti alle attività degli influencer ma questi codici rientrano nell’ambito delle agenzie pubblicitarie e sulle “Attività di influencer marketing”.

