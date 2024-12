Termometro digitale per barbecue in offerta a 9 €

Pubblicità

Dovete preparare un barbecue all’aperto, oppure grigliare e cucinare in cucina? Allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sul termometro digitale INKBIRD, uno strumento che vi permetterà di cucinare i vostri piatti preferiti a puntino.

Offre misurazioni rapide e accurate della temperatura degli alimenti – da -50°C a 300°C – così da risultare utile per qualsiasi tipo di preparazione, dalle carni più spesse ai liquidi caldi come tè e cioccolata.

In soli 3-6 secondi mostra la temperatura rilevata sullo schermo e con un margine di errore di appena ± 1°C. È anche impermeabile (IPX5) perciò si può anche lavare facilmente a mano dopo l’uso direttamente sotto l’acqua corrente.

Altro punto di forza è la batteria ricaricabile: da 250 mAh, promette un’autonomia di circa 11 ore con retroilluminazione attiva. E quando non viene utilizzato entra automaticamente in modalità risparmio energetico, prolungando ulteriormente la durata della batteria (può arrivare fino a 3 mesi).

Una volta terminato l’uso, basta ripiegare la sonda per spegnere il dispositivo, che a quel punto risulterà molto facile da riporre.

Segnaliamo anche la presenza di un magnete tramite cui poterlo agganciare facilmente a superfici metalliche come frigoriferi o forni, così da averlo sempre a portata di mano.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 57% andando a spendere intorno ai 9 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

