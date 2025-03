Display mette Carplay, Android auto e due dashcam su tutte le vetture, solo 99 €

Pubblicità

Se volete un sistema tuttofare per portare il multimedia sulle vostre automobili eccolo: Volam Autoradio Portatile un accessorio da mettere sul cruscotto per rendere moderna e funzionale la vostra vettura e che oggi potete comprare a 99 euro grazie ad un coupon e ad uno sconto del 5%

Schermo Touchscreen da 9,26 Pollici con Oscuramento Automatico

Il baricentro del dispositivo è l‘ampio touchscreen da 9,26 pollici che visualizza in tempo reale i contenuti multimediali. Una caratteristica distintiva è la funzione di rilevamento automatico della luce, che regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni ambientali, garantendo una visione ottimale sia in gallerie che durante cambiamenti di luminosità esterna

Compatibilità Wireless con Apple CarPlay e Android Auto

Il display è un buon modo di portare la connessione wireless con Apple CarPlay e Android Auto dentro all’ambitacolo per avere mappe, musica, chiamate e altre applicazioni, utilizzando il controllo vocale tramite Siri o Google Assistant. Inoltre, è possibile effettuare il mirroring dello schermo del proprio smartphone, permettendo la visualizzazione di contenuti come video da YouTube o TikTok direttamente sul display dell’autoradio

Dash Cam Anteriore 2,5K e Posteriore 1080p con Visione Notturna

Il sistema di Volam integra anche due dash cam: una anteriore con risoluzione 2,5K e una posteriore da 1080p. Entrambe sono dotate di visione notturna HD, permettendo la cattura di immagini dettagliate, inclusi segnali stradali e targhe, anche in condizioni di scarsa luminosità. La telecamera posteriore offre inoltre assistenza alla retromarcia, migliorando la sicurezza durante le manovre.

Il sistema supporta la registrazione in loop continuo, sovrascrivendo automaticamente i file più vecchi, ad eccezione di quelli bloccati. Il sensore G integrato rileva eventuali collisioni, attivando automaticamente la registrazione e bloccando i video rilevanti per prevenire sovrascritture accidentali.

In sintesi, il Volam Autoradio Portatile da 9,26 pollici rappresenta una soluzione completa per chi desidera integrare funzionalità multimediali avanzate nel proprio veicolo, combinando connettività wireless, registrazione video di alta qualità e un’interfaccia utente intuitiva.

Questo prodotto costerebbe 129,9 euro ma potete applicare un coupon da 25€ e successivamente applicare un ribasso del 5%. Il prezzo finale sarà di 99 €

La versione con daskcam 4K costa 109 €