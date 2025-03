Tutte le novità di iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air, aspettando iPhone Fold

Pubblicità

Ci vorrà ancora un anno di pazienza prima di vedere qualche cosa che cambierà davvero la traiettoria di iPhone. I modelli in arrivo entro l’anno, infatti, saranno alla fine dei… comuni iPhone con qualche innovazione messa qui e là, ma poi sarà la volta dell’iPhone pieghevole.

La scaletta dei passi futuri di Apple ce la detta, come sempre, Mark Gurman nella sua newsletter domenicale PowerOn. Pur dedicando in grand parte l’articolo al mondo Apple Watch (con i rumors sui modelli con videocamera per Apple Intelligece e l’addio all’idea di Apple SE in plastica), il giornalista di Bloomberg ha modo anche di parlare degli smartphone nella parte finale, dedicata alle “domande e risposte” di chi lo segue.

iPhone 17 cambia poco

Parlando degli iPhone 17 la novità più importante potrebbe essere, come previsto, l’adozione di uno schermo ProMotion. Con il display da 120 Hz al posto di quello più che obsoleto da 60 Hz il telefono farà un significativo passo avanti.

Il refresh più rapido significa avere tra le mani un telefono che pur non più veloce nei fatti appare come tale. Attualmente facendo scorrere le immagini, specialmente dopo avere provato il modello Pro, si ha l’impressione di una certa pigrizia del dispositivo che è invece frutto di una risposta ritardata nel cambiamento della immagine.

iPhone 17 potrebbe poi avere anche una non ben determinato aggiornamento della fotocamera posteriore oltre all’ovvio aggiornamento del processore che sarà l’A19.

iPhone 17 Pro novità nelle fotocamere

Non dovrebbero essere fondamentali neppure le novità in iPhone 17 Pro. Nei mesi scorsi si è sentito parlare del ritorno all’alluminio per questo modello al posto del titanio e di una riduzione dell’uso del vetro, scelte di design che ridurrebbero il peso, ma Gurman non fa alcun cenno ai materiali, concentrandosi invece sulla fotocamera.

Il giornalista di Bloomberg afferma, infatti, che tutte le componenti per la ripresa di immagini saranno portate a 48 megapixel, con un balzo in avanti importante per lo zoom che oggi scatta a solo 12 megapixel. Una foto a 48 megapixel sommata allo zoom 5X potrebbe produrre composizioni molto interessanti e consentire di realizzare scatti molto ravvicinati con un opportuno ritaglio.

La speranza, oltre che ci siano le ventilate novità nella fotocamera selfie, è che venga finalmente anche aggiornato il sensore Ultra-Wide, oggi a 48 megapixel ma non molto diverso in qualità rispetto alla versione da 12 megapixel e trovato un sistema per migliorare lo zoom digitale che entra in azione quando si sfruttano lunghezze intermedie tra 2X e 5X.

iPhone Air base di partenza

Di iPhone Air abbiamo già detto molto. Avrà uno schermo da 6,6 pollici (solo di poco più piccolo di quello di iPhone 17 pro Max), sarà molto leggero e sottilissimo. Per farlo in questo modo saranno introdotte una serie di nuove tecnologie tra di esse sarà impiegato il modem proprietario Apple C1, sfruttata una nuova batteria, costruito uno schermo innovativo.

Sarà fatta anche qualche scelta conservativa notata su iPhone 16e. Ad esempio la fotocamera potrebbe essere singola e potrebbero mancare anche alcuni tasti come il controllo fotocamera.

iPhone pieghevole nel 2026

Gurman prevede che iPhone 17 Air sarà la base per costruire l’iPhone pieghevole. Di questo telefono non si conosce praticamente nulla a meno che non si voglia dare retta a qualche rumor di fonte incerta che poi spesso è solo frutto di supposizione.

Le voci più consistenti e convergenti sono quelle sul prezzo. C’è chi come Gurman pensa che possa costare intorno ai 2000 dollari, ma c’è chi stima il prezzo intorno ai 2500 dollari, in pratica come un MacBook Pro 16″ con processore M4 Pro.

Gurman afferma che iPhone pieghevole arriverà solo nel 2026 (qualcuno pensa ad inizio 2027) e che sarà troppo costoso per avviare un superciclo di sostituzione dei modelli attuali ma il prezzo contribuirà a migliorare il fatturato di Apple.