Cavo Thunderbolt 4, 240 W connettori salvaspazio sconto a 18,39 €

Pubblicità Un cavo definitivo, capace di fare fronte a tutte le richieste di potenza e di velocità di trasmissione e anche di risparmiare spazio. È questo Thunderbolt 4 di Chenlenic, che oggi comprate in sconto a 18,39 euro (oppure 25,75 nella versione da due metri). Stiamo parlando, appunto, di un cavo Thunderbolt 4 (o USB-4). Questo significa che è in grado di gestire un flusso dati fino a 40 Gbps, il massimo possibile per un Mac o per tutte le macchine con porte USB-4. Con queste specifiche è anche in grado di supportare la porta USB-C degli iPhone 15 Pro alle loro massime prestazioni che sono 10 Gbps e video fino a 8K. Altro aspetto importante di questo cavo è la capacità di supportare alimentazione fino a 240W. Si tratta della massima potenza oggi consentita da un cavo USB-C. In termini pratici non esiste al momento nessun dispositivo che non possa essere alimentato dal cavo Silkland. Per fare un esempio, il MacBook Pro M4 riceve al massimo 140W. Con esso possiamo ovviamente ricaricare qualunque altro computer, smartphone, accessorio USB-C. È infatti compatibile con quelli che assorbono: 140W, 100W, 80W, 67W, 65W, 60W, 40W, 30W, 20W. È importante notare che la velocità di trasmissione dati di questo cavo è stampigliata sul connettore. Questo, come già nel caso del cavo Elgato di cui abbiamo scritto qualche settimana fa, è fondamentale perché evita ogni confusione e permette di superare l’intricata decodifica delle specifiche e alle denominazioni del consorzio USB. Questo cavo lungo un metro ha tutte le certificazioni necessarie (CE, FCC, RoHS, WEEE. USB Thunderbolt 4) ed è costruito per durare. Ha connettori in alluminio con guaina finale in silicone e il rivestimento è in maglia anti intreccio. E a proposito di connettori, ecco un nuovo vantaggio: una delle due spine è angolata. Questo consente di risparmiare spazio quando lo si collega, ad esempio, ad un computer o un hard disk che avremo collocato su una scrivania vicino ad un muro. Quello che costa 18,39 euro è da un metro. Ma c’è anche una versione da due metri che costa 25,75€. Per capire la convenienza di quest’ultimo, il prezzo di un cavo smile a marchio Apple (lungo 1,80 cm) costa quasi 80 €. Per avere questi prezzi applicate il codice sconto che trovate in pagina

