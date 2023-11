L’idea geniale di Elgato risolve la confusione dei cavi USB-C

L’idea di Elgato per riconoscere al volo specifiche e funzionalità dei cavi USB-C è di quelle semplici, ma anche utile e pratica, tanto da meritarsi l’appellativo di geniale, perché almeno a quanto ne sappiamo finora, è stato il primo marchio a pensarci.

USB-C è una tecnologia molto interessante ma a rendere complicato, quello che dovrebbe essere semplice è il consorzio che porta avanti lo standard. I cavi USB-C, infatti, non sono tutti uguali: supportano la ricarica con potenze diverse e, in alcuni casi, trasferiscono anche dati con velocità fino a 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps e 40 Gbps.

I cavi USB-C possono essere certificati USB-IF o Thunderbolt per essere compatibili con i più elevati standard del settore. Sono inoltre disponibili in varie lunghezze, che forniscono soluzioni cavo passive e attive per migliorare il trasferimento dei dati.

L’USB Implementers Forum (USB-IF) ha predisposto vari logotipi per far comprendere meglio il tipo di cavo con cui si ha a che fare, ma la loro indicazione non è obbligatoria e questi – oltre a essere spesso minuscoli – riportano in ogni caso l’indicazione della velocità solo quando supera i 480 Mb/s.

A confondere ulteriormente tutto, c’è il protocollo Thunderbolt 3 che utilizza l’interfaccia USB-C e che raggiunge una velocità di trasferimento massima pari a 40 Gbit/s. Per fortuna quest’ultima tipologia di cavi può essere facilmente riconosciuta per la presenza del logo Thunderbolt (il simbolo stilizzato di un fulmine) sul rivestimento esterno dei connettori. Un collegamento Thunderbolt 3 comprende comunque parallelamente anche un ingresso USB 3.1 Gen 2.

Per districarsi tra cavi USB-C e individuare al volo con un’occhiata quello con le specifiche desiderate arriva l’idea semplice ma geniale di Elgato, segnalata da The Verge: indicare direttamente sui cavi la velocità supportata.

In una foto si vede un cavo con l’indicazione “3.0 5 Gb/s” incisa direttamente nella parte terminale in plastica del cavo, ed è probabilmente la soluzione più semplice per non sbagliare cavo, e alla quale nessuno aveva pensato prima. La stessa soluzione è adottata dal costruttore anche per i cavi HDMI.

My favorite thing about @elgato… their cables actually have the bandwidth and usb type imprinted on the connectors…

This should be a global standard, and yet they are the only ones I’ve seen doing this.

Never stop being you Elgato 😘 pic.twitter.com/MIQsqDh4Wo

— Spike 🗺️ (@JustSpike_) November 5, 2023