Cuffie a cavo JBL Tune 500 a solo 14,99 € Versione Bluetooth a 24,99

Pubblicità

Un paio di cuffie capaci di accompagnarvi in sessioni di ascolto in casa senza preoccupavi di batterie e ricariche? Le pagate solo 14,99 €, se comprate oggi su Amazon le JBL Tune 500.

Parliamo di un accessorio capace di un’ottima fedeltà, identiche nella qualità alle 510BT da cui differiscono solo per il collegamento a cavo invece che via Bluetooth. Queste le loro caratteristiche

Tecnologia JBL Pure Bass

cavo piatto antigroviglio con microfono integrato

Richiamo dell’assistente vocale, Siri inclusa, con il pulsante multifunzione

Coppia di driver da 32 mm

Design leggero, comodo e pieghevole On Ear

auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito

Queste cuffie sono l’ideale per un uso casual senza troppe preoccupazioni di portarsi in giro un accessorio costoso. L’aspetto che le distingue è il cavo. Grazie ad esso non ci si deve preoccupare di ricaricare le cuffie.

Per collegarle ad un dispositivo Apple privo di jack, potete sfruttare un adattatore Lightning o un adattatore USB-C.

Le cuffie JBL Tune 500 costerebbero 30€. Oggi le comprate nel colore blu ad un prezzo di solo 14,99€ €, il 50% di sconto. È il prezzo più basso di sempre

Da notare che sono in sconto anche le JBL Tune 510BT che hanno Bluetooth e autonomia fino a 40 ore. Anche qui il prezzo è dimezzato 25,99 € invece di 50 €