Megasconto sul panno di Apple, risparmio del 40%

Pubblicità

Pulire l’iPhone, l’iPad o il Mac o qualunque altro dispositivo elettronico, non è difficile ma richiede un po’ di cura e gli strumenti giusti. Oltre a quelli che vi consigliamo qui e macitynet.it/il-multi-utensile-ordilend-per-pulire-lhi-tech-dalle-tastiere-agli-auricolari/, una buona soluzione che sicuramente gli appassionati dei prodotti Apple apprezzeranno è il panno con il marchio della Mela, che torna lo pagate solo 14,90€ il suo minimo storico

Questo accessorio che venne lanciato in questa versione insieme ai MacBook Pro 2021, Non era un prodotto del tutto nuovo; piuttosto rappresentava la commercializzazione in scatola di quello che era incluso nel prezzo del monitor Apple Pro Display XDR.

Apple lo offriva come soluzione ideale per pulire accuratamente e in sicureza il suo primo display primo con tecnologia mini LED e rivestimento nano texture e conseguentemente anche degli schermi di tutti i suoi dispositivi, che in quel momento erano i MacBook Pro 14 e 16 pollici con processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max,

Il lancio era stato accompagnato da voci scettiche e anche un pochino scandalizzate per il fatto che Apple proponeva un panno in microfibra ad un prezzo che nessun altro panno simile ha mai avuto ma inaspettatamente lo speciale straccio Apple ha registrato un successo clamoroso. Questo almeno a giudicare dai lunghissimi tempi di consegna rilevati dopo il lancio.

In effetti qualche buona ragione di applaudire e sborsare la “Apple Tax” pare proprio esserci. Chi l’ha comprato parla di un prodotto migliore di tutti gli altri panni concorrenti; voci che si possono trovare anche nei commenti di Amazon.

È molto particolarmente efficace per pulire da impronte digitali, strisciate e polvere gli schermi dei computer e degli iPhone senza usare alcun detergente.

Proprio come Apple suggerisce di fare (con o senza il suo panno) basta inumidire lo straccetto e strofinare e “magicamente” il display tornerà come nuovo.

È ottimo anche per altre superfici come il guscio degli iPhone (in particolare gli iPhone precedenti l’iPhone 15 che avevano il dorso in materiale lucido, magnete per le impronte), per la parte superiore dei computer portatili, oltre che ovviamente per lo schermo di iPad.

Per la sua manutenzione è sufficiente lavare il panno a mano con acqua e detersivo per piatti, risciacquando abbondantemente e lasciandolo poi asciugare all’aria per almeno 24 ore.

Ci sono certamente in commercio panni simili e a prezzi più bassi. Ma la struttura del panno (a doppio strato), la sua solidità, la sua morbidezza e la sua capacità di detergere le superfici sono altrettanto sicuramente al top assoluto.

Prodotti di qualità simile, con la stessa forma e dimensioni, specializzati nel campo della pulizia dell’elettronica pur costando meno, non costano moltissimo meno del prezzo che il panno per la Pulizia di Apple ha oggi su Amazon.

Quando è andato in sconto anche ad un prezzo leggermente superiore a quello di oggi, è stato vendutissimo. Quando in una precedente occasione è sceso al prezzo di oggi, la gente ne ha fatto incetta.

Click qui per comprare