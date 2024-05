Lo smartwatch Zeblaze Btalk 3 Plus è in offerta a soli 15 €

Pubblicità

Per soli 15 €, il prezzo dell’offerta attualmente attiva sullo Zeblaze Btalk 3 Plus, vi portate a casa uno smartwatch non soltanto completo di tutte le funzioni che oggigiorno troviamo su questi dispositivi, ma caratterizzato anche da un design davvero elegante e minimalista, il che lo rende perfetto da indossare tutto il giorno.

Disponibile in tre varianti di colore, nero, oro oppure violetto, ha una cassa da 45 mm sottile appena 12 millimetri e un quadrante liscio e di forma circolare che lo fa assomigliare ad un orologio classico oppure moderno, in base al quadrante impostato (se ne possono scegliere tra più di 300).

Usa uno schermo a colori di tipo IPS da 1,39 pollici con risoluzione pari a 360 x 360 pixel e coperto da un pannello in vetro Corning Gorilla Glass con rivestimento anti-impronte.

Oltre a portare tutte le notifiche del telefono direttamente al polso può essere usato per rispondere al telefono, e vi tiene d’occhio la salute monitorando la frequenza cardiaca, la saturazione del sangue, i livelli di stress e il riposo di notte, con tanto di app per il tracciamento del ciclo mestruale delle donne.

Riconosce e raccoglie i dati di oltre 100 attività sportive differenti – anche nuoto e simili, vista la certificazione IP68 che ne garantisce la totale impermeabilità alle immersioni in acqua – e può essere usato anche per interagire con l’assistente vocale, ottenendo così rapidamente le risposte alle richieste giornaliere.

Funziona con tutti i telefoni Android versione 5 e successive, oltre che con gli iPhone a partire da iOS 10, ai quali si collega via Bluetooth 5.2 tramite app FitCloudPro. La batteria è da 260 mAh e con una sola carica (circa 1,5 ore) promette fino a due settimane di autonomia.

