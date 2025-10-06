Le eccellenti cuffie Sony WH-1000XM4 al super minimo, solo 170€

Su Amazon in vista delle offerte Prime, scende ancora il prezzo delle Sony WH-1000XM4, considerate tra le migliori cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore e audio ad alta risoluzione. Il prezzo scende al a minikmo, solo 170 € invece di 279 €.

Cancellazione del rumore di riferimento

Sony WH-1000XM4 utilizza il processore QN1 HD Noise Cancelling, che analizza e neutralizza i suoni ambientali in tempo reale. La tecnologia di rilevamento adattivo regola automaticamente il livello di isolamento in base all’ambiente, rendendole adatte a viaggi, lavoro o studio. Il sistema Dual Noise Sensor con microfoni su entrambi i padiglioni migliora l’efficacia anche su frequenze variabili come voci o traffico urbano.

Audio di alta qualità e supporto LDAC

Le cuffie supportano il codec LDAC per la trasmissione di audio ad alta risoluzione via Bluetooth, con una velocità di trasferimento fino a tre volte superiore rispetto al Bluetooth standard. Il driver da 40 mm con diaframma in polimero di cristalli liquidi riproduce bassi profondi e alti nitidi. È disponibile anche la modalità Ambient Sound per ascoltare suoni esterni senza togliere le cuffie, utile durante gli spostamenti o le conversazioni rapide.

Controlli smart e funzioni intelligenti

Il pannello touch sui padiglioni consente di gestire musica, chiamate e volume con semplici gesti. La funzione Speak-to-Chat interrompe automaticamente la riproduzione quando si inizia a parlare e la riattiva dopo qualche secondo di silenzio. Le WH-1000XM4 integrano sensori di prossimità che mettono in pausa la musica quando vengono rimosse e la riprendono al momento dell’indosso. Sono compatibili con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

Gamma aggiornata: M5 e M6, ma le M4 restano attuali

Negli ultimi due anni Sony ha introdotto i modelli WH-1000XM5 e WH-1000XM6, con miglioramenti mirati al comfort e alla gestione del suono ambientale. Le M5 adottano un design più minimal e leggero, mentre le nuove M6 offrono un’elaborazione del suono più naturale e un sistema di cancellazione ancora più preciso. Tuttavia, le WH-1000XM4 rimangono molto attuali: supportano le stesse funzioni principali, hanno autonomia identica e un design pieghevole più pratico per i viaggi.

Autonomia e comfort prolungato

La batteria offre fino a 30 ore di riproduzione continua con cancellazione del rumore attiva e si ricarica rapidamente tramite USB-C: con 10 minuti di ricarica si ottengono circa 5 ore di utilizzo. I padiglioni morbidi in memory foam e la struttura pieghevole le rendono comode anche per sessioni lunghe e facili da trasportare nella custodia rigida inclusa. È possibile collegarle a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, passando senza interruzioni da smartphone a laptop.

A 170 € invece di 279 €, Sony WH-1000XM4 sono disponibili su Amazon con audio LDAC, cancellazione del rumore adattiva e autonomia fino a 30 ore.

