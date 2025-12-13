Aggiornate a iOS 26.2, risolti più di 20 problemi di sicurezza

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’aggiornamento a iOS 26.2, update importante non solo per le varie novità offerte ma anche per risolvere varie problematiche legate alla sicurezza.

La Mela riferisce che l’aggiornamento in questione risolve oltre 20 vulnerabilità, inclusi due bug che potrebbero essere stati usati attivamente in rete.

Un paio di vulnerabilità riguardano il WebKit (il “motore” per il rendering delle pagine web in Safari e altri browser) e potevano permettere l’esecuzione di pericoloso codice da contenuti web causando la corruzione della memoria.

Altre vulnerabilità risolte riguardano varie app e servizi. Un bug nell’App Store avrebbe potuto permettere l’accesso a token di pagamento sensibili, elaborando un file malevolo con immagini portando alla corruzione della memoria, alla visualizzazione di foto nascoste nella galleria senza autenticazione e altro ancora. Sono state risolte ancora vulnerabilità con l’app Messsaggi, Telefono, le funzionalità Tempo di utilizzo, con FaceTime e altre.

Le varie vulnerabilità sono state risolte con l’aggiornamento e Apple raccomanda di aggiornare i sistemi 26.x, passando a iOS 26.2, iPadOS 26.2 e macOS Tahoe 26.2 appena possibile.

Per tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza informatica è possibile consultare la sezione dedicata di Macitynet.