Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » iPhone » Aggiornate a iOS 26.2, risolti più di 20 problemi di sicurezza
iPhone

Aggiornate a iOS 26.2, risolti più di 20 problemi di sicurezza

Di Mauro Notarianni
XProtect, l'antimalware di serie su macOS, ora sfrutta un approccio proattivo
Foto: Mauro Notarianni - Unsplash

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’aggiornamento a iOS 26.2, update importante non solo per le varie novità offerte ma anche per risolvere varie problematiche legate alla sicurezza.

La Mela riferisce che l’aggiornamento in questione risolve oltre 20 vulnerabilità, inclusi due bug che potrebbero essere stati usati attivamente in rete.

Un paio di vulnerabilità riguardano il WebKit (il “motore” per il  rendering delle pagine web in Safari e altri browser) e potevano permettere l’esecuzione di pericoloso codice da contenuti web causando la corruzione della memoria.

Altre vulnerabilità risolte riguardano varie app e servizi. Un bug nell’App Store avrebbe potuto permettere l’accesso a token di pagamento sensibili, elaborando un file malevolo con immagini portando alla corruzione della memoria, alla visualizzazione di foto nascoste nella galleria senza autenticazione e altro ancora. Sono state risolte ancora vulnerabilità con l’app Messsaggi, Telefono, le funzionalità Tempo di utilizzo, con FaceTime e altre.

Le varie vulnerabilità sono state risolte con l’aggiornamento e Apple raccomanda di aggiornare i sistemi 26.x, passando a  iOS 26.2, iPadOS 26.2 e macOS Tahoe 26.2 appena possibile.

Apple blinderà i dati elaborati dalle app AI con una scatola nera virtuale

Per tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza informatica è possibile consultare la sezione dedicata di Macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Le eccellenti cuffie Sony WH-1000XM4 al super minimo, solo 169€
Articolo successivo
Foto da professionisti con smartphone Android: il fotografo svela i trucchi per una qualità super

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.