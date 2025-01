MacBook Pro 14″ con processore M4 costa meno dell’Air, solo 1799€

Pubblicità

Su Amazon il MacBook Pro M4 in versione base va al minimo storico. Lo pagate solo 1799€, in pratica meno del MacBook Air da 15″.

Stiamo parlando del MacBook Pro M4 Pro, 10 core CPU, 10 core GPU da 14 pollici con 16GB RAM con disco da 512 GB

Ricordiamo che il nuovi MacBook Pro M4 sono identici esteticamente ai precedenti modelli ma hanno ottenuto significative novità. In particolare i MacBook Pro con M4 hanno:

tre porte Thunderbolt 4 (avevano due porte Thunderbolt 3)

Supporto a due monitor esterni 6K

Opzione in colore nero

Nuova videocamera 12MP con center Stage e supporto a Desk View

Autonomia fino a 24 ore

In questa versione in offerta abbiamo un processore 10 core e GPU 10 core e 3 porte Thunderbolt 4. Si tratta di un computer interessante dal punto di vista delle prestazioni. Il processore e soprattutto la significativa quantità di RAM sono in grado di gestire facilmente sia i compiti di intelligenza artificiale sia carichi importanti di lavoro nel campo grafico e della creatività.

Su Apple Store questa macchina costa 1.949 €. Oggi lo comprate a 1.799 euro, uno sconto pari a 150 euro. È il prezzo più basso che ha avuto questo modello e costa meno del MacBook Air M3, più limitato per vari aspetti, con schermo di qualità inferiore da 15″ e la stessa capacità del disco fisso.