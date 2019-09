Sconto del 24% su MacBook Pro 13″ Core i5 2,3 GHz da 256 GB: 1600 euro

Amazon continua a proporre ottimi affari sui MacBook Pro di attuale e precedente generazione. Oggi è proprio un’offerta su un MacBook Pro 13″ del 2018 che dovrebbe suscitare l’attenzione di chi intende massimizzare i suoi euro: il modello da 256 GB con con processore da 2,3 GHz e touch bar scende infatti del 24% e lo pagate solo 1600 euro.

Questo Mac validissimo nel 2018 è ottimo anche oggi. Pur sostituito dai nuovi modelli che hanno un processore più potente, ha tutte le principali funzioni di quelli attuali, inclusa Touch Bar e Touch ID. Il processore, sulla carta più lento (2,3 Ghz contro 2,4 GHz), in realtà è assolutamente paragonabile, come dimostrano i dati di Geekbench, al modello da 2,3 GHz del modello in sconto di Amazon. In pratica se è la velocità della CPU che vi interessa non dovreste preoccuparvi e approfittare dello sconto. Insomma: una macchina paragonabile per prestazioni e velocità nell’offerta del nuovo, vi costringe a spendere almeno 200 euro in più (se vi rivolgete al modello da 1.4 GHz) o addirittura 400 euro in più (modello da 2.4 Ghz)

Se poi il confronto si sposta su un MacBook Air 256 GB, il MacBook Pro di Amazon vince a mani basse il confronto in prestazioni e non si discosta molto in fatto di maneggevolezza e ha un costo simile.

