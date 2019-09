PocketVision, così Honor aiuta i non vedenti tramite un’app

Durante l’evento di IFA 2019 appena conclusosi, non solo hardware, ma anche software a sostegno dei non vedenti.

Tra gli annunci di Honor per promuovere il suo telefono flaghship Honor 20 e 20 Pro una applicazione che aiuta i non vedenti grazie alla tecnologie delle fotocamere dello smartphone. Prende il nome di PocketVision, ed è pronta a schierarsi con oltre 1,3 miliardi di persone con forme di disabilità visiva.

PocketVision sfrutta la tecnologia AI e la quad camera di HONOR 20 e HONOR 20 PRO per aiutare gli ipovedenti a leggere con facilità documenti, menu e altri testi,ed è disponibile sin da subito al download gratuito su tutti i terminali HONOR, con tanto di supporto all’inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano e cinese.

Sviluppato da Eyecoming, PocketVision dispone di tre modalità chiave per aiutare le persone a leggere in maniera più chiara.

La prima è quella di Text-to-Speech, che sfrutta la tecnologia HONOR HiAI e l’Optical Character Recognition (OCR), per convertire le immagini in testo in modo più rapido e preciso. La modalità Zoom-In sfrutta invece l’obiettivo quadruplo di 48MP di HONOR 20 e HONOR 20 PRO e il teleobiettivo da 8MP per ultra-clarity, per ingrandire il testo utilizzando i pulsanti del volume del dispositivo.

Infine, la Negative Image Mode fornisce una gamma di filtri di colore per migliorare il testo, migliorando il contrasto dei materiali stampati per le persone che hanno difficoltà a distinguere determinati colori.

Da oggi è possibile scaricare PocketVision gratuitamente sull'AppGallery Huawei.

